Ксения Шойгу организовала “Гонки героев” показала свои спортивные достижения, мотивируя этим следовать ее примеру других людей

Ксении Шойгу её карьера



Фото: пресс-служба «Лиги героев»

Для празднования 5-летия “Гонка героев” привлекла 25 регионов и 500000 участников и зрителей



Фото: пресс-служба «Лиги героев»

Популярные спортивные забеги Ксения Шойгу

Как говорит Ксения: -Брать пример необходимо с западных стран, где современная молодежь вовлечена в спорт, благодаря некому механизму. Механизм заключается в том, чтобы как можно больше проводить состязаний в виде спортивной игры. Подобные мероприятия проводятся «Лигой героев».





Фото: пресс-служба «Лиги героев»

Забег в Сорочанах

Ксении Шойгу её биография

«Семья»

Отец — Сергей Кужугетович Шойгу— Министр обороны Российской Федерации с 6 ноября 2012 года.



Мать — Ирина Александровна Шойгу— Российский бизнесмен и благотворитель. Президент компании «Экспо-ЭМ», занимающейся бизнес-

туризмом (среди главных клиентов — МЧС России). один из учредителей «Барвиха, 4».



Сестра — Юлия Сергеевна Шойгу— Директор Центра экстренной психологической помощи МЧС России



Зять — Алексей Юрьевич Захаров— Прокурор Московской области



Тётя — Лариса Кужугетовна Шойгу— Депутат Государственной Думы 6-го созыва



Университет СИНЕРГИЯ | Ксения Шойгу | Форум «Герои российского бизнеса» 2017 | Часть 1



Часть 2



Свои достижения в спорте она демонстрирует для того, чтобы у других людей была мотивация последовать ее примеру.Закончив в 2013 г экономический факультет МГИМО, удачно стажировалась в банке “Санкт-Петербург”. После чего была «правой рукой» замглавы “Ростехнадзора”, на данный момент работает в должности аналитика в Департаменте “Газпромбанка”. Работа связана также с иностранными клиентами, поэтому свободно разговаривает на английском языке.Ксения Шойгу является наследницей министра обороны РФ. С её участием был снят эпизод медсестры в картине “Утомленные солнцем 2: Предстояние”, знаменитого российского кинорежиссера а Никиты Михалкова.Большим увлечением Ксении Шойгу является спортивный туризм. Её любовь к бегу с препятствиями была продемонстрирована в 2013 г. Благодаря участию в этих соревнованиях вместе с другими союзниками, организовалось новое отечественное направление OCR. Для преодоления всех трудностей, будучи военным, девушка поняла значимость слов служение родине, поэтому очень благодарна “Гонке героев”.Первоначально на её пути встречались преграды на площадках в виде её знакомых и друзей, теперь девушка гордо может себя именовать защитником родины. На сегодняшний момент появились аналоги прошлым деревянным конструкциям -“Олимп”, “рукоход”, “Рожденными заново” и прочие.Большая популярность пришла благодаря проекту, он послужил толчком для создания организации. “Лига Героев” для Ксении Шойгу стала другой семьей возрожденной новой жизнью, девушка гордится профессионализмом своей команды. Из года в год на международном и федеральном уровне проводятся спортивные мероприятия, где собирается масса зрителей и участников. Вначале карьеры Ксения, увлекаясь спортом на любительском уровне, но из-за масштабного участия людей, такой спорт стал более популярным.Как последствием соревнований в Баку, был проведен зимний забег на немецком гоночном треке “Нюрбургринг”. Спортсменка дает советы по поводу «первых» шагов в большом спорте. Главное для победы это желание, так считает Ксения Шойгу. Знакомая девушки захотела скорректировать свою фигуру, подтянуть свое тело, перед первым посещением тренировки, написала нелепые пожелания на чистом листе бумаги, где захотела поделится своими наблюдениями в области занятий. Теперь её тренировки проходят с пользой, и она прибывает в хорошей форме. Лица, которые хотят проводить так свой досуг, смело могут рассчитывать на плюсик от Ксении, так как они просмотрели мотивацию.1955 г в семье издателя газеты Кужугета Сергеевича и зоотехника Александры Яковлевны родился отец девушки Сергей Шойгу, который был военным и политиком. Семья жила в городке Чадане (Тувинская автономная обл). Министерство обороны России поддерживает данный проект.Для вывода спортивных забегов на национальный уровень, необходимо пропагандировать об их участии, такими мыслями Ксения Шойгу поделилась с журналистами. Девушка входит в число главных основателей проекта «Лига героев». Для поднятия интереса среди молодых людей к спорту в 2013 году, был создан данный проект.Поведано журналистам было и то, как происходит реализация мероприятий «Лиги героев»: от первого выдуманного препятствия и до выбора локации. Также Ксения отметила, как её команда, наделенная вдохновением, работала над задумкой игры. Такой подход к игре делает её привлекательной для молодежи.В 2017 году на территории Чеченской республики в «Российском Университете Спецназа» проходила «Гонка героев», она получила рекомендательные и положительные отзывы.Ее отметили одной из самых зрелищных мероприятий всероссийского забега. В данном забеге приняло участие около 2,5 тысяч человек со всей страны, такое масштабное событие созерцало около 3 тысяч зрителей. Победителям были вручены ценные призы.Сотрудники «Российского Университета Спецназа» и команда «Лиги героев» справилась со своей задачей блестяще. Данное мероприятие было организовано, блягодаря поддержке лидера Чеченской Республики Р. Кадырова.Ксения Шойгу посетила Сорочаны для открытии «Гонки Героев», где стала участницей в забеге, состоящем из трех трасс в 15, 10 и 6 км и продолжительностью два дня. Регистрацию на участие прошли 3,5 тысячи человек, принимали участие и дети. Для детей была выведена своя трасса продолжительностью в 1 километр. На этой трассе были преграды в виде горизонтальной сетки, забора с необычными перилами, и самое интересное преграда «Эверест». Обновленной в этом году, стала и трасса для взрослых на ней появились новые препятствия «Тарзанка» и рукоходы. Для улучшения комфорта участников была оснащена зона, где можно было воспользоваться различных видами услуг.Ксения Шойгу является старшей дочерью министра обороны РФ Сергея Кужугетовича Шойгу. Год рождения 1991. Закончила МГИМО, принимала участие в съемках фильма «Утомленные солнцем-2» который стал единственным фильмом в её кинокарьере. Ксения пошла по стопам отца, стала военным, но в образе организатора. Девушка принимает активное участие в подготовке трасс для военно-спортивных игр, которые зарекомендовали себя самыми популярными среди молодежи. Отец Сергей Кужугетович принимал участие в «Гонке героев» и «Битве Героев», он предоставил контроль старшей дочери над военной техникой, также ведется целый ряд съемок фильмов об играх. Младшей дочерью Сергея Кужугетовича является Юлия, находится на военной службе. Ксения Шойгу на сегодняшний день не замужем.