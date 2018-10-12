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Apple: iOS 12 опередила iOS 11 по скорости распространения

Разработчики компании Apple опубликовали статистику новой операционной системы iOS 12. По скорости распространения среди пользователей данная ОС опередила iOS 11.

Apple: iOS 12 опередила iOS 11 по скорости распространения


По словам экспертов IT-индустрии, через 2,5 недели после выхода iOS 12 занимала 47% рынка, а на текущей недели показатель составил 55%. Данные производителя несколько отличаются — по состоянию на 10 октября операционная система была установлена на 50% совместимых устройств. Отмечается, что доля iOS 12 на устройствах, выпущенных за последние четыре года, составляет 53%, доля iOS 11 для этих же гаджетов составляет 40% и 39% для всех совместимых устройств.

По данным разработчиков Apple, iOS 12 опережает по скорости распространения предыдущую версию операционной системы. Отмечается, что iOS 11 преодолела отметку в 50% только в ноябре прошлого года, хотя была представлена 5 июня 2017 года. При этом, iOS 12 находит новых поклонников теми же темпами, что и iOS 10.


 
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Технологии
Добавил: Сергей Сидорин Сегодня, 13:15

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