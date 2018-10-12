Apple: iOS 12 опередила iOS 11 по скорости распространения
Разработчики компании Apple опубликовали статистику новой операционной системы iOS 12. По скорости распространения среди пользователей данная ОС опередила iOS 11.
По словам экспертов IT-индустрии, через 2,5 недели после выхода iOS 12 занимала 47% рынка, а на текущей недели показатель составил 55%. Данные производителя несколько отличаются — по состоянию на 10 октября операционная система была установлена на 50% совместимых устройств. Отмечается, что доля iOS 12 на устройствах, выпущенных за последние четыре года, составляет 53%, доля iOS 11 для этих же гаджетов составляет 40% и 39% для всех совместимых устройств.
По данным разработчиков Apple, iOS 12 опережает по скорости распространения предыдущую версию операционной системы. Отмечается, что iOS 11 преодолела отметку в 50% только в ноябре прошлого года, хотя была представлена 5 июня 2017 года. При этом, iOS 12 находит новых поклонников теми же темпами, что и iOS 10.
По словам экспертов IT-индустрии, через 2,5 недели после выхода iOS 12 занимала 47% рынка, а на текущей недели показатель составил 55%. Данные производителя несколько отличаются — по состоянию на 10 октября операционная система была установлена на 50% совместимых устройств. Отмечается, что доля iOS 12 на устройствах, выпущенных за последние четыре года, составляет 53%, доля iOS 11 для этих же гаджетов составляет 40% и 39% для всех совместимых устройств.
По данным разработчиков Apple, iOS 12 опережает по скорости распространения предыдущую версию операционной системы. Отмечается, что iOS 11 преодолела отметку в 50% только в ноябре прошлого года, хотя была представлена 5 июня 2017 года. При этом, iOS 12 находит новых поклонников теми же темпами, что и iOS 10.
Технологии
Добавил: Сергей Сидорин Сегодня, 13:15