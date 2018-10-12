Оксана Фандера опубликовала в Instagram архивный снимок супруга

Актриса Оксана Фандера и режиссер Филипп Янковский состоят в браке с 1990 года. Они являются одной из самых крепких пар современности. Отношения супруги не любят выставлять напоказ, предпочитая тихо радоваться счастью. Однако не так давно Оксана Фандера опубликовала в своем микроблоге Instagram архивный снимок своего мужа Филиппа Янковского.Под снимком звезда поздравила мужа с 50-летием и отметила, что жизнь пролетает быстро и незаметно, но он относится к ней с юмором, а в качестве оберега использует резинку для волос. И просит небесный оберег супруги беречь его от всех бед.