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Оксана Фандера опубликовала в Instagram архивный снимок супруга

Известная российская актриса театра и кино Оксана Фандера в своем блоге Instagram опубликовала архивный снимок, на котором ее супруг Филипп Янковсий очень молод. Таким образом, артистка поздравила мужа с днем рождения.
Оксана Фандера опубликовала в Instagram архивный снимок супруга

Актриса Оксана Фандера и режиссер Филипп Янковский состоят в браке с 1990 года. Они являются одной из самых крепких пар современности. Отношения супруги не любят выставлять напоказ, предпочитая тихо радоваться счастью. Однако не так давно Оксана Фандера опубликовала в своем микроблоге Instagram архивный снимок своего мужа Филиппа Янковского.

Под снимком звезда поздравила мужа с 50-летием и отметила, что жизнь пролетает быстро и незаметно, но он относится к ней с юмором, а в качестве оберега использует резинку для волос. И просит небесный оберег супруги беречь его от всех бед.


 
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Добавил: Шведова Александра Сегодня, 13:00

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