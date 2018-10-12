Медики составили список самых полезных продуктов с калием

Суточная норма калия для организма составляет 3-4 тысячи мг. Все известные нам продукты питания в своём составе имеют больше калия, чем натрия, но из-за термической обработки и процессов пищеварения эта пропорция нарушается.Самое высокое содержание минерала находится в зелени мангольд, которую используют в супах, пирожках и на бутербродах. Далее следует авокадо. Этот фрукт богат витаминами, микро-и макроэлементами, клетчаткой, и считается панацей от многих болезней. Тропическая черимойя самый сбалансированный плод по всем полезным питательным веществам. Не уступают по содержанию калия и ароматные травы: тимьян, расторопша пятнистая и базилик. И, конечно же, всеми любимый картофель, на 100 грамм которого приходится 418 мг калия, только не в жареном виде.Все продукты лучше, по возможности, лучше употреблять свежими, в сыром виде, и как можно меньше применять их в качестве вторых блюд подверженных термической обработке. Благодаря сбалансированному питанию проблем со здоровьем, и недостатком макроэлемента калия не возникнет.