Не выявленная иммунитетом молекула после нападения на здоровые ферменты вызывает склероз
Ученые установили, что причиной рассеянного склероза стала не выявленная иммунитетом молекула Она после нападения на здоровые ферменты запускает механизм развития недуга, из-за чего под удар начинают попадать нейроны мозга.
По словам специалистов Университетской клиники Цюриха, ранее ответственным за развитие рассеянного склероза считали аутоантиген — нормальную молекулу, которую иммунитет ошибочно принимал за вирус. Однако исследование пациента, скончавшегося от склероза, показало, что особую роль в возникновении заболевания играют два фермента, являющиеся частью фермента гуанозиндифосфат-L-фукозасинтазы.
Взяв анализы у живых пациентов, ученые вновь обнаружили реакцию иммунных клеток на гуанозиндифосфат-L-фукозасинтазы. В других тестах бактериальная версия этого фермента активировала лимфоциты. Результаты последнего исследования могут, в конечном счете, подтвердить гипотезу о том, что микробиома кишечника имеет непосредственную связь с рассеянным склерозом.
По словам специалистов Университетской клиники Цюриха, ранее ответственным за развитие рассеянного склероза считали аутоантиген — нормальную молекулу, которую иммунитет ошибочно принимал за вирус. Однако исследование пациента, скончавшегося от склероза, показало, что особую роль в возникновении заболевания играют два фермента, являющиеся частью фермента гуанозиндифосфат-L-фукозасинтазы.
Взяв анализы у живых пациентов, ученые вновь обнаружили реакцию иммунных клеток на гуанозиндифосфат-L-фукозасинтазы. В других тестах бактериальная версия этого фермента активировала лимфоциты. Результаты последнего исследования могут, в конечном счете, подтвердить гипотезу о том, что микробиома кишечника имеет непосредственную связь с рассеянным склерозом.
Наука
Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 15:13