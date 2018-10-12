Не выявленная иммунитетом молекула после нападения на здоровые ферменты вызывает склероз

По словам специалистов Университетской клиники Цюриха, ранее ответственным за развитие рассеянного склероза считали аутоантиген — нормальную молекулу, которую иммунитет ошибочно принимал за вирус. Однако исследование пациента, скончавшегося от склероза, показало, что особую роль в возникновении заболевания играют два фермента, являющиеся частью фермента гуанозиндифосфат-L-фукозасинтазы.Взяв анализы у живых пациентов, ученые вновь обнаружили реакцию иммунных клеток на гуанозиндифосфат-L-фукозасинтазы. В других тестах бактериальная версия этого фермента активировала лимфоциты. Результаты последнего исследования могут, в конечном счете, подтвердить гипотезу о том, что микробиома кишечника имеет непосредственную связь с рассеянным склерозом.