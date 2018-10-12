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Samsung планирует выпустить первый смартфон со сгибающимся экраном

Дон-Джин Кох, являющийся главой мобильного подразделения Samsung Electronics, во время недавнего интервью заявил, что первый смартфон, обладающий сгибающимся экраном, предложит пользователям новые незабываемые впечатления. В сложенном состоянии устройство сможет помещаться в карман.

Samsung планирует выпустить первый смартфон со сгибающимся экраном


Если модель разложить, она превратиться в небольшой планшет. По словам Дон-Джин Коха, Samsung не планирует выпускать устройство со сгибающимся экраном, которое уже через несколько месяцев исчезнет с рынка. Специалисты компании работают над гаджетом, который сможет заложить в развивающейся индустрии новые стандарты.

По словам Дон-Джина Коха, когда только начнутся продажи сгибающихся смартфонов, возможно, они займут только небольшую нишу на современном рынке гаджетов. Однако в дальнейшем она будет расширяться. Глава мобильного подразделения Samsung Electronics уверен в необходимости выпуска такого смартфона. Новый аппарат должен выйти уже в 2019 году.


 
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Технологии
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 12:55

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