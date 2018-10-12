Академический ансамбль имени Александрова отмечает 90-летие
12 октября отмечает свой 90-летний юбилей Академический ансамбль песни и пляски Российской армии им. Александрова. Дебютное выступление состоялось в далёком 1928 году, на сцену впервые вышли 12 артистов.
Самым первым руководителем ансамбля стал профессор Московской консерватории Александр Александров, который стал для ансамбля композитором, дирижёром и хормейстером.
За свою долгую и насыщенную жизнь коллектив дважды покорял мир своим талантом, сценическими постановками и непревзойдённым исполнением. В их работе насчитывается более 2 тысяч произведений. Ансамбль песни и пляски был удостоен награды ордена Красного Знамени. Концерт, посвящённый 90-летию Академического ансамбля им. Александрова, пройдёт 29 ноября в Москве в Доме музыки.
Самым первым руководителем ансамбля стал профессор Московской консерватории Александр Александров, который стал для ансамбля композитором, дирижёром и хормейстером.
За свою долгую и насыщенную жизнь коллектив дважды покорял мир своим талантом, сценическими постановками и непревзойдённым исполнением. В их работе насчитывается более 2 тысяч произведений. Ансамбль песни и пляски был удостоен награды ордена Красного Знамени. Концерт, посвящённый 90-летию Академического ансамбля им. Александрова, пройдёт 29 ноября в Москве в Доме музыки.
Культура
Добавил: Печкурова Татьяна Сегодня, 12:38