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Академический ансамбль имени Александрова отмечает 90-летие

12 октября отмечает свой 90-летний юбилей Академический ансамбль песни и пляски Российской армии им. Александрова. Дебютное выступление состоялось в далёком 1928 году, на сцену впервые вышли 12 артистов.
Академический ансамбль имени Александрова отмечает 90-летие

Самым первым руководителем ансамбля стал профессор Московской консерватории Александр Александров, который стал для ансамбля композитором, дирижёром и хормейстером.

За свою долгую и насыщенную жизнь коллектив дважды покорял мир своим талантом, сценическими постановками и непревзойдённым исполнением. В их работе насчитывается более 2 тысяч произведений. Ансамбль песни и пляски был удостоен награды ордена Красного Знамени. Концерт, посвящённый 90-летию Академического ансамбля им. Александрова, пройдёт 29 ноября в Москве в Доме музыки.


 
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Культура
Добавил: Печкурова Татьяна Сегодня, 12:38

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