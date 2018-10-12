Лицо Анны Михалковой чуть не пострадало от взрыва на съемочной площадке
Лицо известной российской киноактрисы Анны Михалковой чуть не пострадало от взрыва на съемках картины «Просто светят звезды». Артистка опубликовала фото в своем блоге Insagram, где оно измазано сажей.
Актриса Анна Михалкова в своем блоге Insagram опубликовала фотографию, на которой ее лицо в саже и иронично подписала ее, мол, у пиротехников смена прошла хорошо, а мне опалило ресницы. Сейчас актриса принимает участие в съемках картины «Просто светят звезды», где ей досталась роль женщины, которую бросили. В одном из эпизодов ей пришлось пережить настоящий взрыв, который мог обернуться для артистки трагедией.
Читатели блога обеспокоены внешним видом звезды и стараются поддержать своего кумира теплыми словами. Кто-то даже отметили, что ресницы отрастут, главное, что у нее красивые глаза.
Актриса Анна Михалкова в своем блоге Insagram опубликовала фотографию, на которой ее лицо в саже и иронично подписала ее, мол, у пиротехников смена прошла хорошо, а мне опалило ресницы. Сейчас актриса принимает участие в съемках картины «Просто светят звезды», где ей досталась роль женщины, которую бросили. В одном из эпизодов ей пришлось пережить настоящий взрыв, который мог обернуться для артистки трагедией.
Читатели блога обеспокоены внешним видом звезды и стараются поддержать своего кумира теплыми словами. Кто-то даже отметили, что ресницы отрастут, главное, что у нее красивые глаза.
ШоуБиз
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 12:46