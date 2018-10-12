Лицо Анны Михалковой чуть не пострадало от взрыва на съемочной площадке

Актриса Анна Михалкова в своем блоге Insagram опубликовала фотографию, на которой ее лицо в саже и иронично подписала ее, мол, у пиротехников смена прошла хорошо, а мне опалило ресницы. Сейчас актриса принимает участие в съемках картины «Просто светят звезды», где ей досталась роль женщины, которую бросили. В одном из эпизодов ей пришлось пережить настоящий взрыв, который мог обернуться для артистки трагедией.Читатели блога обеспокоены внешним видом звезды и стараются поддержать своего кумира теплыми словами. Кто-то даже отметили, что ресницы отрастут, главное, что у нее красивые глаза.