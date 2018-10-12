Женщина в Кемеровской области нанесла мужчине смертельные ножевые ранения

Жестокую расправу подозреваемая устроила на девичнике у подруги. Теперь убийце грозит лишение свободы до 15 лет. Во время отдыха у женщин в определённый момент закончился алкоголь. Обвиняемая во время похода в магазин встретила знакомого, предложившего зайти к нему, чтобы предаться интимным утехам. В итоге подозреваемая уснула в квартире знакомого в обнажённом виде. Проснулась она от ударов, наносимых женой несостоявшегося любовника, которая вернулась домой. Она выставила незваную гостью за дверь полностью голой. Девушка в таком виде вернулась к подруге, которая была вместе со своим сожителем. Увидев раздетую нетрезвую женщину, мужчина стал смеяться над ней, а также всячески унижать. Не сдержав своих эмоций, девушка на кухне схватила нож, которым два раза нанесла смертельные удары обидчику. Мужчина от полученных травм скончался на месте.Рассматривая вопрос об избрании меры пресечения, судьи учли все смягчающие обстоятельства. Обвиняемая находится сейчас под подпиской о невыезде.