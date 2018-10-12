В Сургуте разломы земной коры привели к массовым заболеваниям
Сургутские геологи установили, что разломы земной коры, на которых расположен город, являются причиной многих заболеваний. На состояние здоровья, по мнению специалистов, влияет магнитное поле и радиация магмы, находящейся внутри разломов.
Изначально ученые составили подробную карту разломов и нанесли на нее расположение улиц Сургута. Затем эксперты занялись анализом статистики по уровню заболевания среди горожан.
Оказалось, что люди, проживающие на улицах, пролегающих над разломами коры в Сургуте, в 1.5 раза чаще обращаются за помощью к медикам. При этом местные жители страдают не только от болезней терапевтического характера, но и гипертонических, а также онкологических недугов. Всплеск раковых заболеваний специалисты связывают с радиацией и родоном, которые испускает магма.
Изначально ученые составили подробную карту разломов и нанесли на нее расположение улиц Сургута. Затем эксперты занялись анализом статистики по уровню заболевания среди горожан.
Оказалось, что люди, проживающие на улицах, пролегающих над разломами коры в Сургуте, в 1.5 раза чаще обращаются за помощью к медикам. При этом местные жители страдают не только от болезней терапевтического характера, но и гипертонических, а также онкологических недугов. Всплеск раковых заболеваний специалисты связывают с радиацией и родоном, которые испускает магма.
Наука
Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 12:15