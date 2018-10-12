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Анастасия Макеева: «Бывший муж не претендовал на квартиру при разводе»

Актриса и телеведущая Анастасия Макеева рассказала в интервью журналистам о том, что ее бывший супруг актер и композитор Глеб Матвейчук не стал претендовать на ее квартиру при разводе. По ее словам, она все равно смогла бы отсудить жилплощадь.
Анастасия Макеева: «Бывший муж не претендовал на квартиру при разводе»

Актриса Анастасия Макеева рассказала о том, что во время развода экс-супруг не стал требовать право на часть их квартиры, в которой они проживали. Как утверждает артистка, ипотеку она брала еще до знакомства с ним. Ремонт и оплата по кредиту также ложилась на плечи Макеевой, супруг ей не помогал. Однако право собственности удалось получить уже, будучи в браке, и Матвейчук мог бы в суде требовать право на часть квартиры, но не сделал этого.

Напомним, что частично причиной развода пары стало отсутствие детей. Для Матвеевой разрыв с мужем был не простым периодом в ее жизни. При разводе паре практически ничего не пришлось делить, включая жилплощадь, которую артистка приобрела на свои средства. И благодарна бывшему мужу Глебу Матвейчуку за то, что он не стал требовать половину. Но Матвеева уверена, что если бы он и требовал что-то, то ей удалось бы отсудить права и доказать, что все платежи выполнялись только ею.


 
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Добавил: Шведова Александра Сегодня, 12:00

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