АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Эксперты: Сплочённость и сотрудничество в команде влияет на успех любого бизнеса
EUR 77.08 USD 66.77
Курс валют на 12.10.2018

Противозачаточный препарат привёл к полному параличу

После приёма противозачаточного препарата молодая женщина оказалась полностью парализованной. Врачи с трудом поставили её диагноз.
Противозачаточный препарат привёл к полному параличу

Катрина Парра, 26-летняя жительница Венесуэлы, почувствовала боли в животе. Дальше симптомы становились всё хуже, и в результате её организм парализовало так, что она не могла даже пошевелить языком. У неё был очень ослаблен иммунитет, и медики с трудом смогли поставить диагноз – острая перемежающая порфирия. Причиной всех страданий оказался контрацептив, который Парра принимала внутрь.

Данное заболевание очень редкое и считается наследственным, в результате чего происходит мутация гена. Сама по себе болезнь не
возникает, в случае с Катриной Парра причиной возникновения симптомы острой перемежающей порфирии стал приём противозачаточного препарата.

Фитнес-инструктор Катрина Парра пролежала в больнице восемь месяцев. Она с трудом восстановила своё здоровье и вернулась к любимой работе.


 
Добавить в мои источники Я.Новости
Общество
Добавил: Печкурова Татьяна Сегодня, 12:27

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Apple: iOS 12 опередила iOS 11 по скорости
Оксана Фандера опубликовала в Instagram архивный
Samsung планирует выпустить первый смартфон со
Лицо Анны Михалковой чуть не пострадало от взрыва
Эксперты: Сплочённость и сотрудничество в команде
Академический ансамбль имени Александрова
Ксения Шойгу организовала “Гонки героев” показала
Противозачаточный препарат привёл к полному
В Сургуте разломы земной коры привели к массовым
Анастасия Макеева: «Бывший муж не претендовал на
Упавший на Луну огромный астероид озадачил многих
Жителя Швеции напугали доносившиеся с неба
Женщина в Кемеровской области нанесла мужчине
В Приморье проверят предпринимателя из Артема,
Влада Соколовского подозревают в романе с
Графен оказался самым безопасным красителем для
«Чайф» этой зимой планирует завершить запись
Батрудинов отказался снова сниматься в новом шоу
Шантажист за компрометирующее видео вымогает
Ученые вычислили параметры вязкости жидкости
«Трэшанула»: Наташа Королёва зажгла вместе с
Учёные: В этом столетии люди начнут в космосе
Екатерина Варнава задумывается о смене
Ольга Павловец: «После смерти сына я захотела
Мария Захарова поразила общественность новым
Регина Тодоренко хочет, чтоб на свадьбе с
Ольга Серябкина посвятила трогательную композицию
Facebook удалила около 70 аккаунтов и приложений
Ольга Бузова в Instagram показала закулисье
Опубликована последняя работа Стивена Хокинга
Просмотреть все новости