Противозачаточный препарат привёл к полному параличу
После приёма противозачаточного препарата молодая женщина оказалась полностью парализованной. Врачи с трудом поставили её диагноз.
Катрина Парра, 26-летняя жительница Венесуэлы, почувствовала боли в животе. Дальше симптомы становились всё хуже, и в результате её организм парализовало так, что она не могла даже пошевелить языком. У неё был очень ослаблен иммунитет, и медики с трудом смогли поставить диагноз – острая перемежающая порфирия. Причиной всех страданий оказался контрацептив, который Парра принимала внутрь.
Данное заболевание очень редкое и считается наследственным, в результате чего происходит мутация гена. Сама по себе болезнь не
возникает, в случае с Катриной Парра причиной возникновения симптомы острой перемежающей порфирии стал приём противозачаточного препарата.
Фитнес-инструктор Катрина Парра пролежала в больнице восемь месяцев. Она с трудом восстановила своё здоровье и вернулась к любимой работе.
Катрина Парра, 26-летняя жительница Венесуэлы, почувствовала боли в животе. Дальше симптомы становились всё хуже, и в результате её организм парализовало так, что она не могла даже пошевелить языком. У неё был очень ослаблен иммунитет, и медики с трудом смогли поставить диагноз – острая перемежающая порфирия. Причиной всех страданий оказался контрацептив, который Парра принимала внутрь.
Данное заболевание очень редкое и считается наследственным, в результате чего происходит мутация гена. Сама по себе болезнь не
возникает, в случае с Катриной Парра причиной возникновения симптомы острой перемежающей порфирии стал приём противозачаточного препарата.
Фитнес-инструктор Катрина Парра пролежала в больнице восемь месяцев. Она с трудом восстановила своё здоровье и вернулась к любимой работе.
Общество
Добавил: Печкурова Татьяна Сегодня, 12:27