Противозачаточный препарат привёл к полному параличу

После приёма противозачаточного препарата молодая женщина оказалась полностью парализованной. Врачи с трудом поставили её диагноз.Катрина Парра, 26-летняя жительница Венесуэлы, почувствовала боли в животе. Дальше симптомы становились всё хуже, и в результате её организм парализовало так, что она не могла даже пошевелить языком. У неё был очень ослаблен иммунитет, и медики с трудом смогли поставить диагноз – острая перемежающая порфирия. Причиной всех страданий оказался контрацептив, который Парра принимала внутрь.Данное заболевание очень редкое и считается наследственным, в результате чего происходит мутация гена. Сама по себе болезнь невозникает, в случае с Катриной Парра причиной возникновения симптомы острой перемежающей порфирии стал приём противозачаточного препарата.Фитнес-инструктор Катрина Парра пролежала в больнице восемь месяцев. Она с трудом восстановила своё здоровье и вернулась к любимой работе.