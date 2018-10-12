Упавший на Луну огромный астероид озадачил многих ученых
В сетях появилось видео, опубликованное свидетелем события из Канады. Он запечатлел на нем огромный астероид, упавший на Луну после полета, вот только многие ученые были озадачены таким зрелищем.
Автор ролика живет в провинции Саскачеван и заметил в небе загадочную сферу, летящую в сторону спутника Земли. Он решил сделать фото объекта, но потом был поражен, когда тот врезался в небесное тело, оставив после себя ударную волну, хорошо видимую обычным зрением.
Пока светила науки ломают головы, что в действительности могло произойти на просторах космоса. Пользователи отметили, что Луна неоднократно подвергалась таким бомбардировкам в древности, так что новый астероид только оставит глубокую впадину на ее поверхности. Вот только они выразили разное мнение по поводу слишком твердой оболочки спутника, которая могла быть сделана из титана.
Автор ролика живет в провинции Саскачеван и заметил в небе загадочную сферу, летящую в сторону спутника Земли. Он решил сделать фото объекта, но потом был поражен, когда тот врезался в небесное тело, оставив после себя ударную волну, хорошо видимую обычным зрением.
Пока светила науки ломают головы, что в действительности могло произойти на просторах космоса. Пользователи отметили, что Луна неоднократно подвергалась таким бомбардировкам в древности, так что новый астероид только оставит глубокую впадину на ее поверхности. Вот только они выразили разное мнение по поводу слишком твердой оболочки спутника, которая могла быть сделана из титана.
Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 11:46