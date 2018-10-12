Упавший на Луну огромный астероид озадачил многих ученых

Автор ролика живет в провинции Саскачеван и заметил в небе загадочную сферу, летящую в сторону спутника Земли. Он решил сделать фото объекта, но потом был поражен, когда тот врезался в небесное тело, оставив после себя ударную волну, хорошо видимую обычным зрением.Пока светила науки ломают головы, что в действительности могло произойти на просторах космоса. Пользователи отметили, что Луна неоднократно подвергалась таким бомбардировкам в древности, так что новый астероид только оставит глубокую впадину на ее поверхности. Вот только они выразили разное мнение по поводу слишком твердой оболочки спутника, которая могла быть сделана из титана.