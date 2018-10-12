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Жителя Швеции напугали доносившиеся с неба странные звуки

Житель северной Швеции стал свидетелем доносившихся с неба непонятных звуков, которые пугали его. Он сделал видеозапись, которую опубликовал в социальной сети.
Жителя Швеции напугали доносившиеся с неба странные звуки

Видео свидетель события снял ещё прошлой зимой 2017 года, но заинтересовало оно поклонников всего необычного только сейчас. Мужчина рассказал о том, что он катался на снегоходе и совсем неожиданно, неизвестно откуда, стали доноситься звуки странного происхождения. Он остановился, выключил мотор и прислушавшись понял, что звук идёт прямо с неба.

По словам автора видео: «Это было нечто пугающее, но одновременно заряжало меня какой-то энергией. Звук не был похож ни на что земное, что мне доводилось слышать в своей жизни. Он был очень низким и басистым, моё тело вибрировало в такт с ним. Я очень долго стоял и пытался снять на камеру то, что издаёт это непонятное явление, но к сожалению, ничего не увидел».

После просмотра ролика мнения пользователей разделились. Были выдвинуты совершенно разные теории, даже вспомнили странную мифическую историю с местным великаном, проживающим в горах, который плачет в одиночестве.


 
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Добавил: Печкурова Татьяна Сегодня, 11:38

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