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В Приморье проверят предпринимателя из Артема, реализующего опасную для здоровья продукцию

В Приморье собираются проверить предпринимателя из Артема, планомерно реализующего опасную для здоровья, а также жизни людей продукцию. Информация передана представителями Россельхознадзора.

В Приморье проверят предпринимателя из Артема, реализующего опасную для здоровья продукцию


В продукции предпринимателя выявили опасные бактерии. Специалисты, проведя лабораторные исследования, выявили в пробах партии купатов - колбасок для жарки, бактерию листерию. Она является возбудителем опасного заболевания - листериоза. В продукции обнаружили бактерии кишечной палочки, а также превышение общего показателя бактериальной обсемененности. По мнению специалистов, это всё говорит о нарушениях правил, технологических режимов изготовления, температурных режимов и сроков хранения, транспортирования, а также продажи продукции. Ещё это свидетельствует о несоблюдении на производстве требуемых санитарных норм. Представители Россельхознадзора отмечают, что индивидуальный предприниматель раньше неоднократно нарушал нормы существующего ветеринарного законодательства.

В свою очередь по факту выявления продукции, которая не соответствует требованиям технических регламентов, в Федеральную службу, занимающуюся аккредитацией, было направлено письмо на отзыв декларации для дальнейшего серийного выпуска продукции. По отношению к предпринимателю инициируют внеплановую проверку. Её проведут после согласования с руководством прокуратуры Приморского края.


 
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Общество
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 11:27

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