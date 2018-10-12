В Приморье проверят предпринимателя из Артема, реализующего опасную для здоровья продукцию
В Приморье собираются проверить предпринимателя из Артема, планомерно реализующего опасную для здоровья, а также жизни людей продукцию. Информация передана представителями Россельхознадзора.
В продукции предпринимателя выявили опасные бактерии. Специалисты, проведя лабораторные исследования, выявили в пробах партии купатов - колбасок для жарки, бактерию листерию. Она является возбудителем опасного заболевания - листериоза. В продукции обнаружили бактерии кишечной палочки, а также превышение общего показателя бактериальной обсемененности. По мнению специалистов, это всё говорит о нарушениях правил, технологических режимов изготовления, температурных режимов и сроков хранения, транспортирования, а также продажи продукции. Ещё это свидетельствует о несоблюдении на производстве требуемых санитарных норм. Представители Россельхознадзора отмечают, что индивидуальный предприниматель раньше неоднократно нарушал нормы существующего ветеринарного законодательства.
В свою очередь по факту выявления продукции, которая не соответствует требованиям технических регламентов, в Федеральную службу, занимающуюся аккредитацией, было направлено письмо на отзыв декларации для дальнейшего серийного выпуска продукции. По отношению к предпринимателю инициируют внеплановую проверку. Её проведут после согласования с руководством прокуратуры Приморского края.
В продукции предпринимателя выявили опасные бактерии. Специалисты, проведя лабораторные исследования, выявили в пробах партии купатов - колбасок для жарки, бактерию листерию. Она является возбудителем опасного заболевания - листериоза. В продукции обнаружили бактерии кишечной палочки, а также превышение общего показателя бактериальной обсемененности. По мнению специалистов, это всё говорит о нарушениях правил, технологических режимов изготовления, температурных режимов и сроков хранения, транспортирования, а также продажи продукции. Ещё это свидетельствует о несоблюдении на производстве требуемых санитарных норм. Представители Россельхознадзора отмечают, что индивидуальный предприниматель раньше неоднократно нарушал нормы существующего ветеринарного законодательства.
В свою очередь по факту выявления продукции, которая не соответствует требованиям технических регламентов, в Федеральную службу, занимающуюся аккредитацией, было направлено письмо на отзыв декларации для дальнейшего серийного выпуска продукции. По отношению к предпринимателю инициируют внеплановую проверку. Её проведут после согласования с руководством прокуратуры Приморского края.
Общество
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 11:27