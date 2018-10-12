В Приморье проверят предпринимателя из Артема, реализующего опасную для здоровья продукцию

В продукции предпринимателя выявили опасные бактерии. Специалисты, проведя лабораторные исследования, выявили в пробах партии купатов - колбасок для жарки, бактерию листерию. Она является возбудителем опасного заболевания - листериоза. В продукции обнаружили бактерии кишечной палочки, а также превышение общего показателя бактериальной обсемененности. По мнению специалистов, это всё говорит о нарушениях правил, технологических режимов изготовления, температурных режимов и сроков хранения, транспортирования, а также продажи продукции. Ещё это свидетельствует о несоблюдении на производстве требуемых санитарных норм. Представители Россельхознадзора отмечают, что индивидуальный предприниматель раньше неоднократно нарушал нормы существующего ветеринарного законодательства.В свою очередь по факту выявления продукции, которая не соответствует требованиям технических регламентов, в Федеральную службу, занимающуюся аккредитацией, было направлено письмо на отзыв декларации для дальнейшего серийного выпуска продукции. По отношению к предпринимателю инициируют внеплановую проверку. Её проведут после согласования с руководством прокуратуры Приморского края.