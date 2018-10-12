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Влада Соколовского подозревают в романе с фитнес-тренером

Известный российский исполнитель, бывшей участник группы «БиС» Влад Соколовский подозревается в романе с фитнес-тренером Наталией Сульяновой. Не так давно певец развелся со своей супругой Ритой Дакотой.
Влада Соколовского подозревают в романе с фитнес-тренером

Российский певец и исполнитель Влад Соколовский завел роман с моделью и фитнес-тренером Наталией Сульяновой. Из некоторых источников известно, что девушка родом из Ханты-Мансийска, покорение столицы она начала с аудиошколы, которую основал известный диджей Dj Грув. Сульянова носит сценический псевдоним Tasha Smit, и, несмотря на огромный успех после аудиошколы она выбрала семейное счастье: вышла замуж и ушла в декретный отпуск по уходу за ребенком. На сегодняшний день она работает фитнес-тренером и ведет блог в соцсети Instagram. Именно там и был замечен Влад Соколовский, а точнее посещение локаций, которое молодые люди отмечали на снимках, совпадают достаточно часто.

Напомним, что не так давно Влад Соколовский оформил развод со своей супругой Ритой Дакотой, в браке у них родилась дочь Мия. Артист практически не комментирует подробности развода с женой, в то время как Дакота активно делится с журналистами и своими подписчиками в своем блоге Instagram о том, как ее бывший муж ей изменял и просто ею воспользовался для улучшения своей карьеры.


 
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ШоуБиз
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 11:16

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