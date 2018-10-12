Шантажист за компрометирующее видео вымогает деньги у жены Павла Мамаева

Надо сказать, что Александр Кокорин и Павел Мамаев наказали не только себя и своих болельщиков. Страдают их семьи: матери, отцы, жены и дети.Вот на этой ситуации не прочь нагреть руки и всякие нечистоплотные люди. Супруга Павла Мамаева - Алана выложила скриншоты с переписки, где какой-то шантажист требует от неё денег, за то, чтобы он не выкладывал какое-то компрометирующее их видео.Сначала этот человек требует денег и угрожает. Однако после того, как Алана Мамаева сказала, что платить не будет, он стал эти деньги у неё буквально выпрашивать и, по всей вероятности, резко снизил цену.Многие пользователи интернета находятся в шоке. Все считают, что плясать на костях и так униженного человека - это мерзко и отвратительно.Кто-то уже посоветовал обратиться в правоохранительные органы, чтобы найти этого мародера и привлечь к ответственности.В Российской Федерации вымогательство и шантаж карается по статье 163 Уголовного кодекса РФ. И если шантажист не моложе 14 лет, то отвечать он будет по полной.Санкции по этой статье предусматривают реальный тюремный срок до 4-х лет, огромные штрафы или принудительные работы.