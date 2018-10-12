АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Медики: Ковыряние пальцем в носу увеличивает риск заболеть пневмонией
EUR 77.08 USD 66.77
Курс валют на 12.10.2018

Шантажист за компрометирующее видео вымогает деньги у жены Павла Мамаева

Нашумевшая история с футболистами ещё долго будет обрастать продолжением.

Надо сказать, что Александр Кокорин и Павел Мамаев наказали не только себя и своих болельщиков. Страдают их семьи: матери, отцы, жены и дети.

Шантажист за компрометирующее видео вымогает деньги у жены Павла Мамаева

Вот на этой ситуации не прочь нагреть руки и всякие нечистоплотные люди. Супруга Павла Мамаева - Алана выложила скриншоты с переписки, где какой-то шантажист требует от неё денег, за то, чтобы он не выкладывал какое-то компрометирующее их видео.

Шантажист за компрометирующее видео вымогает деньги у жены Павла Мамаева

Сначала этот человек требует денег и угрожает. Однако после того, как Алана Мамаева сказала, что платить не будет, он стал эти деньги у неё буквально выпрашивать и, по всей вероятности, резко снизил цену.

Шантажист за компрометирующее видео вымогает деньги у жены Павла Мамаева

Многие пользователи интернета находятся в шоке. Все считают, что плясать на костях и так униженного человека - это мерзко и отвратительно.

Шантажист за компрометирующее видео вымогает деньги у жены Павла Мамаева

Кто-то уже посоветовал обратиться в правоохранительные органы, чтобы найти этого мародера и привлечь к ответственности.

Шантажист за компрометирующее видео вымогает деньги у жены Павла Мамаева

В Российской Федерации вымогательство и шантаж карается по статье 163 Уголовного кодекса РФ. И если шантажист не моложе 14 лет, то отвечать он будет по полной.

Санкции по этой статье предусматривают реальный тюремный срок до 4-х лет, огромные штрафы или принудительные работы.


 
Добавить в мои источники Я.Новости
Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 10:49

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Жителя Швеции напугали доносившиеся с неба
Женщина в Кемеровской области нанесла мужчине
В Приморье проверят предпринимателя из Артема,
Влада Соколовского подозревают в романе с
Графен оказался самым безопасным красителем для
«Чайф» этой зимой планирует завершить запись
Батрудинов отказался снова сниматься в новом шоу
Шантажист за компрометирующее видео вымогает
Ученые вычислили параметры вязкости жидкости
«Трэшанула»: Наташа Королёва зажгла вместе с
Учёные: В этом столетии люди начнут в космосе
Екатерина Варнава задумывается о смене
Ольга Павловец: «После смерти сына я захотела
Мария Захарова поразила общественность новым
Регина Тодоренко хочет, чтоб на свадьбе с
Ольга Серябкина посвятила трогательную композицию
Facebook удалила около 70 аккаунтов и приложений
Ольга Бузова в Instagram показала закулисье
Опубликована последняя работа Стивена Хокинга
Новый формат шоу «Давай поженимся!» понравился не
Количество подписчиков Instagram Хабиба
Лера Кудрявцева опубликовала в Instagram снимок с
Евгений Стычкин появился на мероприятии со своей
Ольга Бузова высказалась в поддержку семьи
Череп динозавра Эндрю рассказал об образе жизни
Алина Загитова показала поклонникам детское фото
«Не хочу быть второй Бузовой»: Настя Ивлеева
Дагестанский боец Хабиб Нурмагомедов объявлен
В Японии создан робот с 32 ногами
Супруг Екатерины Климовой Гела Месхи озадачил
Просмотреть все новости