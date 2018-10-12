Графен оказался самым безопасным красителем для волос

Сегодня в состав современных красителей входит большое количество опасных химических веществ, вызывающих выпадение и ломкость волос, поэтому ученые занимаются поисками наиболее безопасного красящего материала. За основу для новой краски было решено взять графен, а точнее его оксид, который был смешан с водородом и гелием. Одним из свойств графена является микроскопическая толщина слоя уложенных атомов углерода, она намного меньше, чем толщина человеческого волоса.Полученную графеновую краску нанесли на волосы экспериментатора. Ей хватило 10 минут, чтобы подсохнуть и превратить блондинку в брюнетку. Гелеобразное вещество оказалось чрезвычайно стойким и безопасным, оно не наносит организму столько вреда, сколько может причинить обычная краска для волос.