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Графен оказался самым безопасным красителем для волос

Ученые создали безопасную краску для волос на основе графена. Толщина нанесенного слоя гелеобразной массы составила всего 2 микрона, но при этом краска не смывалась даже после 30 моек головы, а безопасность вещества подтверждено множеством опытов.

Графен оказался самым безопасным красителем для волос


Сегодня в состав современных красителей входит большое количество опасных химических веществ, вызывающих выпадение и ломкость волос, поэтому ученые занимаются поисками наиболее безопасного красящего материала. За основу для новой краски было решено взять графен, а точнее его оксид, который был смешан с водородом и гелием. Одним из свойств графена является микроскопическая толщина слоя уложенных атомов углерода, она намного меньше, чем толщина человеческого волоса.

Полученную графеновую краску нанесли на волосы экспериментатора. Ей хватило 10 минут, чтобы подсохнуть и превратить блондинку в брюнетку. Гелеобразное вещество оказалось чрезвычайно стойким и безопасным, оно не наносит организму столько вреда, сколько может причинить обычная краска для волос.


 
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Наука / Главные новости
Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 11:06

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