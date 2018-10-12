«Чайф» этой зимой планирует завершить запись нового альбома

Владимир Шахрин в новый альбом внёс композицию посвящённую другу Евгению Фёдорову, базовой основой которой стала эстрадная мелодия 60-х годов.Лидер группы «Чайф» рассказал, что в альбоме уже есть пять песен – это ровно половина, остальные они запишут этой зимой. Название к альбому пока не придумано.