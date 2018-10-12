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«Чайф» этой зимой планирует завершить запись нового альбома

Владимир Шахрин, лидер легендарной уральской группы «Чайф», рассказал о том, что готовится к выходу новый альбом. Половин песен уже создана, а вторая половина будет записана этой зимой.
«Чайф» этой зимой планирует завершить запись нового альбома

Владимир Шахрин в новый альбом внёс композицию посвящённую другу Евгению Фёдорову, базовой основой которой стала эстрадная мелодия 60-х годов.

Лидер группы «Чайф» рассказал, что в альбоме уже есть пять песен – это ровно половина, остальные они запишут этой зимой. Название к альбому пока не придумано.


 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Печкурова Татьяна Сегодня, 11:00

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