АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Медики: Ковыряние пальцем в носу увеличивает риск заболеть пневмонией
EUR 77.08 USD 66.77
Курс валют на 12.10.2018

Батрудинов отказался снова сниматься в новом шоу «Холостяк»

Российский телеведущий, участник телепроекта Comedy Club Тимур Батрутдинов отказался опять стать «Холостяком». Артист не хочет искать свою любовь на глазах у всей страны.
Батрудинов отказался снова сниматься в новом шоу «Холостяк»

Как известно Тимур Батрутдинов был холостяком в третьем сезоне данного шоу, и выбор его упал на Дарью Канануху, однако после проекта их взаимоотношения не сложились. На сегодняшний день ходят слухи, что шоумен снова будет сниматься в шоу «Холостяк». Но сам Батрутдинов поспешил опровергнуть данную информацию. По его словам проект подарил ему отличный опыт, однако ситуацию с личной жизнью так и не исправил. Также Батрутдинов вспомнил, как зрители раскритиковали его выбор. А если в новом сезоне он не выберет никого, то его и вовсе могут четвертовать, признается артист.

Батрутдинов больше не хочет искать свою любовь на глазах у всей страны, а тем более отчитываться перед зрителями о выборе спутницы. Хотя и считает, что «Холостяк» с его участием до сих пор остается самым рейтинговым.


 
Добавить в мои источники Я.Новости
ШоуБиз
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 10:55

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Жителя Швеции напугали доносившиеся с неба
Женщина в Кемеровской области нанесла мужчине
В Приморье проверят предпринимателя из Артема,
Влада Соколовского подозревают в романе с
Графен оказался самым безопасным красителем для
«Чайф» этой зимой планирует завершить запись
Батрудинов отказался снова сниматься в новом шоу
Шантажист за компрометирующее видео вымогает
Ученые вычислили параметры вязкости жидкости
«Трэшанула»: Наташа Королёва зажгла вместе с
Учёные: В этом столетии люди начнут в космосе
Екатерина Варнава задумывается о смене
Ольга Павловец: «После смерти сына я захотела
Мария Захарова поразила общественность новым
Регина Тодоренко хочет, чтоб на свадьбе с
Ольга Серябкина посвятила трогательную композицию
Facebook удалила около 70 аккаунтов и приложений
Ольга Бузова в Instagram показала закулисье
Опубликована последняя работа Стивена Хокинга
Новый формат шоу «Давай поженимся!» понравился не
Количество подписчиков Instagram Хабиба
Лера Кудрявцева опубликовала в Instagram снимок с
Евгений Стычкин появился на мероприятии со своей
Ольга Бузова высказалась в поддержку семьи
Череп динозавра Эндрю рассказал об образе жизни
Алина Загитова показала поклонникам детское фото
«Не хочу быть второй Бузовой»: Настя Ивлеева
Дагестанский боец Хабиб Нурмагомедов объявлен
В Японии создан робот с 32 ногами
Супруг Екатерины Климовой Гела Месхи озадачил
Просмотреть все новости