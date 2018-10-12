Батрудинов отказался снова сниматься в новом шоу «Холостяк»

Как известно Тимур Батрутдинов был холостяком в третьем сезоне данного шоу, и выбор его упал на Дарью Канануху, однако после проекта их взаимоотношения не сложились. На сегодняшний день ходят слухи, что шоумен снова будет сниматься в шоу «Холостяк». Но сам Батрутдинов поспешил опровергнуть данную информацию. По его словам проект подарил ему отличный опыт, однако ситуацию с личной жизнью так и не исправил. Также Батрутдинов вспомнил, как зрители раскритиковали его выбор. А если в новом сезоне он не выберет никого, то его и вовсе могут четвертовать, признается артист.Батрутдинов больше не хочет искать свою любовь на глазах у всей страны, а тем более отчитываться перед зрителями о выборе спутницы. Хотя и считает, что «Холостяк» с его участием до сих пор остается самым рейтинговым.