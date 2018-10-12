«Трэшанула»: Наташа Королёва зажгла вместе с мужем и мамой

Скоро Наташа Королёва отметит свой юбилей и готовится она к нему заранее. В Сети уже крутится во всю её новая композиция «Зять». Большинство поклонников остались в восторге от увиденного и пишут, что этот клип лучше всех ранее выпущенных аналогов.«Это просто бомба! Вот это зажгли! Молодцы и мама и Тарзан!» - оставляют комментарии подписчики. Но нашлись и такие, которые считают, что клип «колхозный» и это худшая работа главной "русалки" страны.Сама Наташа Королёва написала, что после просмотра роликов скандальной группы LittleBig решила «трэшануть» вместе с мамой и мужем в клипе «Зять», и собственно говоря, у них это прекрасно получилось.