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«Трэшанула»: Наташа Королёва зажгла вместе с мужем и мамой

Наташа Королёва в Instagram написала о выходе своей новой работы под названием «Зять». Фанаты разделились на два лагеря. Первые говорят, что клип бездарность, а другие утверждают, что это просто «бомба».
«Трэшанула»: Наташа Королёва зажгла вместе с мужем и мамой

Скоро Наташа Королёва отметит свой юбилей и готовится она к нему заранее. В Сети уже крутится во всю её новая композиция «Зять». Большинство поклонников остались в восторге от увиденного и пишут, что этот клип лучше всех ранее выпущенных аналогов.

«Это просто бомба! Вот это зажгли! Молодцы и мама и Тарзан!» - оставляют комментарии подписчики. Но нашлись и такие, которые считают, что клип «колхозный» и это худшая работа главной "русалки" страны.

Сама Наташа Королёва написала, что после просмотра роликов скандальной группы LittleBig решила «трэшануть» вместе с мамой и мужем в клипе «Зять», и собственно говоря, у них это прекрасно получилось.


 
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ШоуБиз
Добавил: Печкурова Татьяна Сегодня, 10:37

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