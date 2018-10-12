Учёные: В этом столетии люди начнут в космосе добывать полезные ископаемые
Дмитрий Бисикало, являющийся директором института астрономии РАН, доктором физико-математических наук, считает, что в этом столетии люди начнут в космосе добывать полезные ископаемые. Об этом он заявил в интервью журналистам.
По его словам, люди ещё более активно займутся изучением космоса с целью поиска различных металлов, по причине того, что на Земле начнут заканчиваться полезные ископаемые. Директор института астрономии РАН считает, что это может произойти уже в этом веке. Среди полезных ископаемых самыми выгодными, а также востребованными для добычи на космических астероидах являются кобальт, алюминий, железо, редкоземельные металлы, а также элементы платиновой группы. Согласно информации новостного издания «Слово и Дело», научный деятель в пример приводит астероид Психею. По его мнению, данное небесное тело является кладовой металлов.
Бисикало считает, что из двадцати квадриллионов тонн его веса, половину составляют металлы. Также он обращает внимание, что для изучения космических астероидов, состава этих объектов, нужно их исследовать при помощи космических миссий. Ученые заявляют, что в настоящее время изучено примерно 3 000 астероидов.
По его словам, люди ещё более активно займутся изучением космоса с целью поиска различных металлов, по причине того, что на Земле начнут заканчиваться полезные ископаемые. Директор института астрономии РАН считает, что это может произойти уже в этом веке. Среди полезных ископаемых самыми выгодными, а также востребованными для добычи на космических астероидах являются кобальт, алюминий, железо, редкоземельные металлы, а также элементы платиновой группы. Согласно информации новостного издания «Слово и Дело», научный деятель в пример приводит астероид Психею. По его мнению, данное небесное тело является кладовой металлов.
Бисикало считает, что из двадцати квадриллионов тонн его веса, половину составляют металлы. Также он обращает внимание, что для изучения космических астероидов, состава этих объектов, нужно их исследовать при помощи космических миссий. Ученые заявляют, что в настоящее время изучено примерно 3 000 астероидов.
Наука
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 10:26