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Екатерина Варнава задумывается о смене деятельности

Екатерина Варнава всё чаще задумывается о том, что возможно уже пора кардинально поменять свою жизнь. На самую яркую участницу женского юмористического шоу «Comedy Woman» периодически «нападают» мысли о смене деятельности.
Екатерина Варнава задумывается о смене деятельности

На своей странице в Instagram Екатерина Варнава написала пост, в котором рассказывает о том, что в последнее время довольно часто её посещают мысли о возможной смене сферы деятельности. Она пишет: «Хочу всё поменять кардинально. Вот возьму и подам заявку на следующий сезон «Лидеров России». Буду тусоваться среди самых крутых людей. Вот они-то как раз-таки делают важные вещи, а я? То, что делаю я, вообще кому-нибудь нужно?»

Екатерина Варнава согласна с тем, что с заявкой она немного преувеличила, но мысли о самореализации её не покидают. Поклонники звезды «Comedy Woman» по-разному отнеслись к посту, советуя лишний раз подумать, стоит ли вообще что-то менять.

«У Вас вся жизнь впереди, ещё успеете реализовать себя в другом виде деятельности, для этого придёт определённый возраст, а пока Вы должны быть с нами!» - оставляют свои комментарии подписчики.


 
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ШоуБиз
Добавил: Печкурова Татьяна Сегодня, 10:16

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