Ольга Павловец: «После смерти сына я захотела родить дочь»

Актриса Ольга Павловец в интервью призналась журналистам, что смерть ее сына Прохора стала для нее трагедией. Однако, не так давно актриса родила сына Андрея, хотя о факте беременности почти никто не знал. Несмотря на то, что старший сын Макар и младший Андрей не дают артистке впадать в депрессию и радуют ее каждый день, ей очень хочется родить маленькую дочь.Трагедия с ее 4-летним сыном произошла, когда Павловец гуляла с Прохором на улице, ребенок по неосторожности упал в маленькую канаву и получил много травм, которые были несовместимы с жизнью. Не каждая мама способна справиться с такой утратой, но актриса смогла, и более того, она снова забеременела и родила сына Андрея. По словам актрисы она хочет родить дочь, а ее коллеги по работе поддерживают ее в этом желании. Ольга Павловец также призналась, что всегда будет помнить о нем, а маленький Андрей является будто продолжением.