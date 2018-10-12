Регина Тодоренко хочет, чтоб на свадьбе с Топаловым играли Imagine Dragons

В студию программы Регина Тодоренко пришла на очень большом сроке беременности. Но её прекрасное положение вовсе не помешало ей принять участие в программе и великолепно отгадывать композиции вместе с Ириной Головко.Во время участия будущая мама рассказала немного о своей личной жизни, и особое внимание уделила группе Imagine Dragons, поклонником которой она является. Кстати их трек она отгадала за первые секунды. Регина Тодоренко призналась: «Я просто обожаю композиции звёздной группы, и хочу, чтоб на моей свадьбе с Владом Топаловым играли Imagine Dragons».