Ольга Серябкина посвятила трогательную композицию группе “Серебро”

Исполнительница до сих пор не может поверить, что начинает сольную карьеру, а также отметила, что еще будет находиться вместе со своими звездными подругами из группы до конца нынешнего года. Ольга Серябкина порадует зрителей песней “Рассыпая серебро”, которая всегда звучит в ее душе.Артистка подчеркнула, что не может представить этот хит без Макса Фадеева, который сделал из нее звезду, известную на всю страну. Подписчики сразу засыпали своего кумира позитивными комментариями, пожелав творческих успехов и счастья.