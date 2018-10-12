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Ольга Серябкина посвятила трогательную композицию группе “Серебро”

Певица опубликовала в Instagram новое сообщение, признавшись, что переживает после ухода из группы “Серебро”, где проработала 12 лет. Ольга Серябкина посвятила коллегам трогательную композицию, желая оставить в их сердцах память о себе.
Ольга Серябкина посвятила трогательную композицию группе “Серебро”

Исполнительница до сих пор не может поверить, что начинает сольную карьеру, а также отметила, что еще будет находиться вместе со своими звездными подругами из группы до конца нынешнего года. Ольга Серябкина порадует зрителей песней “Рассыпая серебро”, которая всегда звучит в ее душе.

Артистка подчеркнула, что не может представить этот хит без Макса Фадеева, который сделал из нее звезду, известную на всю страну. Подписчики сразу засыпали своего кумира позитивными комментариями, пожелав творческих успехов и счастья.


 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 09:43

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