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Facebook удалила около 70 аккаунтов и приложений компании Social Data Hub

Социальная сеть Facebook произвела удаление около 70 аккаунтов, приложений, а также профилей российской компании Social Data Hub. Дело в том, что руководство соцсети заподозрило фирму в несанкционированном сборе личных данных пользователей.

Facebook удалила около 70 аккаунтов и приложений компании Social Data Hub


Представителями администрации популярной социальной сети также было заявлено, что они смогут найти, а также отключить ещё большее количество учётных записей. Руководство Facebook считает Social Data Hub фирмой, которая связана с Россией, а также занимается работой с современными социальными медиа.

В Facebook объяснили удаление страниц обеспечением мер безопасности в рамках платформы, потому что компания якобы осуществляла продажу персональной пользовательской информации.


 
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 09:36

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