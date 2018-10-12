Facebook удалила около 70 аккаунтов и приложений компании Social Data Hub

Представителями администрации популярной социальной сети также было заявлено, что они смогут найти, а также отключить ещё большее количество учётных записей. Руководство Facebook считает Social Data Hub фирмой, которая связана с Россией, а также занимается работой с современными социальными медиа.В Facebook объяснили удаление страниц обеспечением мер безопасности в рамках платформы, потому что компания якобы осуществляла продажу персональной пользовательской информации.