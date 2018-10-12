Facebook удалила около 70 аккаунтов и приложений компании Social Data Hub
Социальная сеть Facebook произвела удаление около 70 аккаунтов, приложений, а также профилей российской компании Social Data Hub. Дело в том, что руководство соцсети заподозрило фирму в несанкционированном сборе личных данных пользователей.
Представителями администрации популярной социальной сети также было заявлено, что они смогут найти, а также отключить ещё большее количество учётных записей. Руководство Facebook считает Social Data Hub фирмой, которая связана с Россией, а также занимается работой с современными социальными медиа.
В Facebook объяснили удаление страниц обеспечением мер безопасности в рамках платформы, потому что компания якобы осуществляла продажу персональной пользовательской информации.
Представителями администрации популярной социальной сети также было заявлено, что они смогут найти, а также отключить ещё большее количество учётных записей. Руководство Facebook считает Social Data Hub фирмой, которая связана с Россией, а также занимается работой с современными социальными медиа.
В Facebook объяснили удаление страниц обеспечением мер безопасности в рамках платформы, потому что компания якобы осуществляла продажу персональной пользовательской информации.
Технологии
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 09:36