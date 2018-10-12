Количество подписчиков Instagram Хабиба Нурмагомедова догоняет Ольгу Бузову и Тимати

И если у лидера Black Star Тимати это цифра приблизилась к 13 млн, то у Бузовой скоро уже будет 14 млн подписчиков.И вот эта парочка в "опасности" – за какие-то несколько суток в Инстаграме Хабиба Нурмагомедова стало на 5 миллионов подписчиков больше. Разумеется, произошло это после боя с ирландцем Конором Макгрегором, после которого российский боец стал чемпионом UFC.До боя количество поклонников у дагестанца было около 7 миллионов. Сейчас же на "счетчике" у Хабиба 12 миллионов человек.Напомним, Нурмагомедов защитил свой титул чемпиона, благодаря удушающему приему в 4-м раунде.Сейчас он входит в ТОП-5 самым популярных людей РФ, уступая только тем же Бузовой и Тимати, а также подруге и коллеге Ольги по "Дому-2" - Ксении Бородиной и стендаперу Павлу Воле.