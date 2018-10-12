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Лера Кудрявцева опубликовала в Instagram снимок с супругом

Лера Кудрявцева в своем микроблоге Instagram опубликовала «редкий» снимок. На данном фото ведущая запечатлена вместе со своим мужем Игорем Макаровым.

Лера Кудрявцева опубликовала в Instagram снимок с супругом


Публикация в течение четырнадцати часов сумела собрать свыше 75 тысяч отметок «Нравится» и более 450 комментариев. С третьим супругом - хоккеистом Игорем Макаровым телезвезда живет в счастливом браке более пяти лет. Муж знаменитости на 14 лет моложе нее, однако, это им не помешало создать прочные и гармоничные отношения. Слухи о беременности Леры Кудрявцевой появились этой зимой, когда пользователи соцсети разглядели у звезды округлившийся живот.

На протяжении девяти месяцев фанаты не переставали обсуждать беременность ведущей. Лера Кудрявцева в начале августа стала во второй раз матерью, родив дочь Марию.


 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 09:06

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