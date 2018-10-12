«Не хочу быть второй Бузовой»: Настя Ивлеева отказалась от предложения Реввы стать певицей
Накануне на видеохостинге YouTube начался 2-й сезон шоу ведущей программы «Орел и решка» и блогера Насти Ивлеевой.
Шоу называется Agent Show. Кстати, 27-летняя возлюбленная Элджея назвала авторский проект Agent Show в честь ее никнейма в Инстаграме.
В этот раз в гости пришел КВНщик и артист Александр Ревва. Саша сразу сказал, что он поклонник творчества этой девушки.
В новом выпуске гость рассказал, что радуется творческим успехам Насти и удивлен её умению создавать вокруг себя интересную атмосферу.
Александр также поинтересовался у Насти, не желает ли она начать певческую карьеру. Ивлеева на это ответила категорическим отказом отчасти из-за того, что не хочет стать второй Бузовой.
Саша Ревва посоветовал ей не страшиться слухов и мнения, и всегда делаеть то, что она сама хочет.
Воспитанник сочинской команды КВН признался, что он сам никогда не умел петь, однако всегда очень хотел научиться, и вот мечта его сбылась.
Шоу называется Agent Show. Кстати, 27-летняя возлюбленная Элджея назвала авторский проект Agent Show в честь ее никнейма в Инстаграме.
В этот раз в гости пришел КВНщик и артист Александр Ревва. Саша сразу сказал, что он поклонник творчества этой девушки.
В новом выпуске гость рассказал, что радуется творческим успехам Насти и удивлен её умению создавать вокруг себя интересную атмосферу.
«Тебя интересно слушать. Есть люди безликие, а есть те, на кого хочется смотреть, вот ты одна из них», — сказал комик и шоумен в студии.
Александр также поинтересовался у Насти, не желает ли она начать певческую карьеру. Ивлеева на это ответила категорическим отказом отчасти из-за того, что не хочет стать второй Бузовой.
«Я боюсь брать на себя такую ответственность, потому что у нас это воспринимается негативно. Все скажут, что я вторая Бузова, а я этого не хочу», - говорит эпатажная девушка.
Саша Ревва посоветовал ей не страшиться слухов и мнения, и всегда делаеть то, что она сама хочет.
Воспитанник сочинской команды КВН признался, что он сам никогда не умел петь, однако всегда очень хотел научиться, и вот мечта его сбылась.