АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Медики: Ковыряние пальцем в носу увеличивает риск заболеть пневмонией
EUR 77.08 USD 66.77
Курс валют на 12.10.2018

«Не хочу быть второй Бузовой»: Настя Ивлеева отказалась от предложения Реввы стать певицей

Накануне на видеохостинге YouTube начался 2-й сезон шоу ведущей программы «Орел и решка» и блогера Насти Ивлеевой.

Шоу называется Agent Show. Кстати, 27-летняя возлюбленная Элджея назвала авторский проект Agent Show в честь ее никнейма в Инстаграме.

«Не хочу быть второй Бузовой»: Настя Ивлеева отказалась от предложения Реввы стать певицей

В этот раз в гости пришел КВНщик и артист Александр Ревва. Саша сразу сказал, что он поклонник творчества этой девушки.

В новом выпуске гость рассказал, что радуется творческим успехам Насти и удивлен её умению создавать вокруг себя интересную атмосферу.

«Тебя интересно слушать. Есть люди безликие, а есть те, на кого хочется смотреть, вот ты одна из них», — сказал комик и шоумен в студии.

«Не хочу быть второй Бузовой»: Настя Ивлеева отказалась от предложения Реввы стать певицей

Александр также поинтересовался у Насти, не желает ли она начать певческую карьеру. Ивлеева на это ответила категорическим отказом отчасти из-за того, что не хочет стать второй Бузовой.

«Я боюсь брать на себя такую ответственность, потому что у нас это воспринимается негативно. Все скажут, что я вторая Бузова, а я этого не хочу», - говорит эпатажная девушка.

«Не хочу быть второй Бузовой»: Настя Ивлеева отказалась от предложения Реввы стать певицей

Саша Ревва посоветовал ей не страшиться слухов и мнения, и всегда делаеть то, что она сама хочет.

Воспитанник сочинской команды КВН признался, что он сам никогда не умел петь, однако всегда очень хотел научиться, и вот мечта его сбылась.


 
Добавить в мои источники Я.Новости
Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 08:40

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ольга Павловец: «После смерти сына я захотела
Мария Захарова поразила общественность новым
Регина Тодоренко хочет, чтоб на свадьбе с
Ольга Серябкина посвятила трогательную композицию
Facebook удалила около 70 аккаунтов и приложений
Ольга Бузова в Instagram показала закулисье
Опубликована последняя работа Стивена Хокинга
Новый формат шоу «Давай поженимся!» понравился не
Количество подписчиков Instagram Хабиба
Лера Кудрявцева опубликовала в Instagram снимок с
Евгений Стычкин появился на мероприятии со своей
Ольга Бузова высказалась в поддержку семьи
Череп динозавра Эндрю рассказал об образе жизни
Алина Загитова показала поклонникам детское фото
«Не хочу быть второй Бузовой»: Настя Ивлеева
Дагестанский боец Хабиб Нурмагомедов объявлен
В Японии создан робот с 32 ногами
Супруг Екатерины Климовой Гела Месхи озадачил
Андрей Норкин угрожает писателю Александру
Беременная Ирена Понарошку рассказала
Поклонники в Instagram назвали репетицию
Учёные назвали 3 самые эффективные добавки,
Актриса Екатерина Семенова стала гостьей шоу
Объем продаж Hyundai Solaris в Санкт-Петербурге
Apple хочет приступить к производству
Юлия Началова показала в Instagram фото с дочкой
Алина Кабаева сравнила защиту диссертации с еще
Адвокат Жорин: «Я просил суд разблокировать счета
Huawei официально презентовала смартфон Honor 10
Физики выяснили, как можно математически
Просмотреть все новости