«Не хочу быть второй Бузовой»: Настя Ивлеева отказалась от предложения Реввы стать певицей

«Тебя интересно слушать. Есть люди безликие, а есть те, на кого хочется смотреть, вот ты одна из них», — сказал комик и шоумен в студии.

«Я боюсь брать на себя такую ответственность, потому что у нас это воспринимается негативно. Все скажут, что я вторая Бузова, а я этого не хочу», - говорит эпатажная девушка.

Шоу называется Agent Show. Кстати, 27-летняя возлюбленная Элджея назвала авторский проект Agent Show в честь ее никнейма в Инстаграме.В этот раз в гости пришел КВНщик и артист Александр Ревва. Саша сразу сказал, что он поклонник творчества этой девушки.В новом выпуске гость рассказал, что радуется творческим успехам Насти и удивлен её умению создавать вокруг себя интересную атмосферу.Александр также поинтересовался у Насти, не желает ли она начать певческую карьеру. Ивлеева на это ответила категорическим отказом отчасти из-за того, что не хочет стать второй Бузовой.Саша Ревва посоветовал ей не страшиться слухов и мнения, и всегда делаеть то, что она сама хочет.Воспитанник сочинской команды КВН признался, что он сам никогда не умел петь, однако всегда очень хотел научиться, и вот мечта его сбылась.