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Евгений Стычкин появился на мероприятии со своей дочерью от первого брака

Евгений Стычкин появился на мероприятии со своей 14-летней красавицей дочерью от первого брака, которой очень гордится. Александра подаёт большие надежды, она талантливая пианистка.
Евгений Стычкин появился на мероприятии со своей дочерью от первого брака

Во втором браке с Ольгой Сутуловой Стычкин состоит с 2012 года, и по их рассказам, они прекрасно уживаются несмотря на то, что оба работают в творческой среде, но в профессиональную деятельность друг друга не лезут. Супруга легко общается с его детьми от первого брака, а те в свою очередь с радостью приходят к ним в гости.

Евгений Стычкин сыграл главную роль в фильме «Газгольдер. Клубаре», премьера которого состоялась 11 октября. Поддержать его пришли жена и дочь от первого брака. Молодая девушка является гордостью своих родителей. Она талантливая пианистка, уже выступала на большой сцене вместе со знаменитостями, Евгений Стычкин очень гордится своей красавицей. Наследница актера была одета в блузку серого цвета и пальто пастельного тона, на лице был аккуратно нанесённый макияж.


 
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ШоуБиз
Добавил: Печкурова Татьяна Сегодня, 09:00

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