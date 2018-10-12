Алина Загитова показала поклонникам детское фото в Instagram
Фигуристка решила порадовать своих поклонников, опубликовав детское фото в Instagram. Они сразу написали много позитивных комментариев в адрес Алины Загитовой, восхищаясь ее грациозной фигурой и красотой.
В сюжете спортсменка позирует перед камерой, когда ей было 10 лет, но подписчики сразу обратили внимание на наряд Алины Загитовой. Почти аналогичный костюм она выбрала для своего выступления в Пхенчхане. Многие особы отметили, что уже в столь юном возрасте фигуристку ждала большая спортивная карьера.
Пользователи сетей назвали ее неземной красавицей, имеющей гордый взгляд. Им понравился аксессуар в волосах маленькой знаменитости, ставшей гордостью страны. Фанаты пожелали своему кумиру успехов и позитивного настроения.
В сюжете спортсменка позирует перед камерой, когда ей было 10 лет, но подписчики сразу обратили внимание на наряд Алины Загитовой. Почти аналогичный костюм она выбрала для своего выступления в Пхенчхане. Многие особы отметили, что уже в столь юном возрасте фигуристку ждала большая спортивная карьера.
Пользователи сетей назвали ее неземной красавицей, имеющей гордый взгляд. Им понравился аксессуар в волосах маленькой знаменитости, ставшей гордостью страны. Фанаты пожелали своему кумиру успехов и позитивного настроения.
Спорт
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 08:43