Алина Загитова показала поклонникам детское фото в Instagram

В сюжете спортсменка позирует перед камерой, когда ей было 10 лет, но подписчики сразу обратили внимание на наряд Алины Загитовой. Почти аналогичный костюм она выбрала для своего выступления в Пхенчхане. Многие особы отметили, что уже в столь юном возрасте фигуристку ждала большая спортивная карьера.Пользователи сетей назвали ее неземной красавицей, имеющей гордый взгляд. Им понравился аксессуар в волосах маленькой знаменитости, ставшей гордостью страны. Фанаты пожелали своему кумиру успехов и позитивного настроения.