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Алина Загитова показала поклонникам детское фото в Instagram

Фигуристка решила порадовать своих поклонников, опубликовав детское фото в Instagram. Они сразу написали много позитивных комментариев в адрес Алины Загитовой, восхищаясь ее грациозной фигурой и красотой.
Алина Загитова показала поклонникам детское фото в Instagram

В сюжете спортсменка позирует перед камерой, когда ей было 10 лет, но подписчики сразу обратили внимание на наряд Алины Загитовой. Почти аналогичный костюм она выбрала для своего выступления в Пхенчхане. Многие особы отметили, что уже в столь юном возрасте фигуристку ждала большая спортивная карьера.

Пользователи сетей назвали ее неземной красавицей, имеющей гордый взгляд. Им понравился аксессуар в волосах маленькой знаменитости, ставшей гордостью страны. Фанаты пожелали своему кумиру успехов и позитивного настроения.


 
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Спорт
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 08:43

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