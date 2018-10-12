Дагестанский боец Хабиб Нурмагомедов объявлен почётным гражданином Грозного
Дагестанского бойца Хабиба Нурмагомедова объявили почётным гражданином Грозного. Чеченский «лидер» Рамзан Кадыров в честь него устроил торжественный ужин.
По словам главы Чечни, Хабиб Нурмагомедов приехал в четверг к нему в гости. Об этом он написал в рамках своего Telegram-канала. Рамзан Кадыров заметил, что на встречу с известным спортсменом он пригласил бойцов спортивного чеченского клуба «Ахмат». Ибрагим Закриев, являющийся мэром Грозного, сообщил о присвоении Хабибу Нурмагомедову звания «Почётного гражданина города». Согласно указу главы ЧР, тренеру, а также отцу Хабиба - Абдулманапу Нурмагомедову, присвоили звание «Заслуженного работника физической культуры ЧР».
Хабиб Нурмагомедов 6 октября во время турнира UFC, в четвёртом раунде победил ирландского бойца Конора Макгрегора, применив удушающий приём. В итоге спортсмен защитил титул UFC (лёгкий вес). После поединка между бойцами возникла драка. Вследствие этого Нурмагомедову был вручён пояс чемпиона, однако удержана часть гонорара.
По словам главы Чечни, Хабиб Нурмагомедов приехал в четверг к нему в гости. Об этом он написал в рамках своего Telegram-канала. Рамзан Кадыров заметил, что на встречу с известным спортсменом он пригласил бойцов спортивного чеченского клуба «Ахмат». Ибрагим Закриев, являющийся мэром Грозного, сообщил о присвоении Хабибу Нурмагомедову звания «Почётного гражданина города». Согласно указу главы ЧР, тренеру, а также отцу Хабиба - Абдулманапу Нурмагомедову, присвоили звание «Заслуженного работника физической культуры ЧР».
Хабиб Нурмагомедов 6 октября во время турнира UFC, в четвёртом раунде победил ирландского бойца Конора Макгрегора, применив удушающий приём. В итоге спортсмен защитил титул UFC (лёгкий вес). После поединка между бойцами возникла драка. Вследствие этого Нурмагомедову был вручён пояс чемпиона, однако удержана часть гонорара.
Спорт / Главные новости
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 08:30