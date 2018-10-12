Дагестанский боец Хабиб Нурмагомедов объявлен почётным гражданином Грозного

По словам главы Чечни, Хабиб Нурмагомедов приехал в четверг к нему в гости. Об этом он написал в рамках своего Telegram-канала. Рамзан Кадыров заметил, что на встречу с известным спортсменом он пригласил бойцов спортивного чеченского клуба «Ахмат». Ибрагим Закриев, являющийся мэром Грозного, сообщил о присвоении Хабибу Нурмагомедову звания «Почётного гражданина города». Согласно указу главы ЧР, тренеру, а также отцу Хабиба - Абдулманапу Нурмагомедову, присвоили звание «Заслуженного работника физической культуры ЧР».Хабиб Нурмагомедов 6 октября во время турнира UFC, в четвёртом раунде победил ирландского бойца Конора Макгрегора, применив удушающий приём. В итоге спортсмен защитил титул UFC (лёгкий вес). После поединка между бойцами возникла драка. Вследствие этого Нурмагомедову был вручён пояс чемпиона, однако удержана часть гонорара.