В Японии создан робот с 32 ногами

За счёт такого количества ножек робот с лёгкостью передвигается по любой неровной поверхности и удерживает равновесие. Он состоит из корпуса, вокруг которого поочерёдно вперёд выдвигаются 32 ноги. Каждая из них составлена из четырёх секций, за счёт чего длина увеличивается или уменьшается. Максимальное расстояние, на которое может выдвинуться нога - это полметра. На конце каждой опоры имеется 32 пластиковых наконечника в виде шарика.Направление движения он может изменить очень быстро, чем очень сильно отличается от всех предыдущих моделей. Весит конечность примерно 10 килограмм, в размере занимает около метра в диаметре. Главная изюминка этого робота – высокая устойчивость к деформации.