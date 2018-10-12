Супруг Екатерины Климовой Гела Месхи озадачил фанатов намеком на развод
Фанаты всегда восхищались звездной парой, радующей их сюжетами с наследницей Бэллой. Потому они были озадачены, заметив новое сообщение супруга Екатерины Климовой Гелы Месхи с намеками на развод.
Артисты познакомились во время съемок сериала “Волчье солнце”, после чего у них возник бурный роман. Екатерина Климова тяжело переживала разрыв отношений с избранником Игорем Петренко, так что коллеге долго пришлось завоевывать сердце любимой особы, дважды делая ей предложение.
После скромной свадьбы у супругов родилась дочь, вот только подписчики заметили, что в последнее время они реже стали публиковать совместные сюжеты в сетях. Гела Месхи под фото упомянул о свободе, позволяющей двигаться вперед. Некоторые лица стали считать эти слова мотивацией для достижения успеха, но взволнованны пользователи сетей решили, что звезды разводятся. Пока сами артисты не комментируют сложившуюся ситуацию.
Артисты познакомились во время съемок сериала “Волчье солнце”, после чего у них возник бурный роман. Екатерина Климова тяжело переживала разрыв отношений с избранником Игорем Петренко, так что коллеге долго пришлось завоевывать сердце любимой особы, дважды делая ей предложение.
После скромной свадьбы у супругов родилась дочь, вот только подписчики заметили, что в последнее время они реже стали публиковать совместные сюжеты в сетях. Гела Месхи под фото упомянул о свободе, позволяющей двигаться вперед. Некоторые лица стали считать эти слова мотивацией для достижения успеха, но взволнованны пользователи сетей решили, что звезды разводятся. Пока сами артисты не комментируют сложившуюся ситуацию.