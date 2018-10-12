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Супруг Екатерины Климовой Гела Месхи озадачил фанатов намеком на развод

Фанаты всегда восхищались звездной парой, радующей их сюжетами с наследницей Бэллой. Потому они были озадачены, заметив новое сообщение супруга Екатерины Климовой Гелы Месхи с намеками на развод.
Супруг Екатерины Климовой Гела Месхи озадачил фанатов намеком на развод

Артисты познакомились во время съемок сериала “Волчье солнце”, после чего у них возник бурный роман. Екатерина Климова тяжело переживала разрыв отношений с избранником Игорем Петренко, так что коллеге долго пришлось завоевывать сердце любимой особы, дважды делая ей предложение.

После скромной свадьбы у супругов родилась дочь, вот только подписчики заметили, что в последнее время они реже стали публиковать совместные сюжеты в сетях. Гела Месхи под фото упомянул о свободе, позволяющей двигаться вперед. Некоторые лица стали считать эти слова мотивацией для достижения успеха, но взволнованны пользователи сетей решили, что звезды разводятся. Пока сами артисты не комментируют сложившуюся ситуацию.


 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 08:06

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