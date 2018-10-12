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Андрей Норкин угрожает писателю Александру Никонову программы «кровавыми соплями»

Андрей Норкин, являющийся ведущим телепередачи «Место встречи», в эфире пообещал своему гостю, что тот «умоется кровавыми соплями». Поводом послужил вопрос участника программы писателя Александра Никонова о прошлом матери телеведущего.

Андрей Норкин угрожает писателю Александру Никонову программы «кровавыми соплями»


Андрею Норкину это очень не понравилось. Он выгнал из студии Александра Никонова. Ранее ведущий заявлял, что появился на свет «благодаря ДНД». В этой бригаде когда-то познакомились его родители. Никонов в ходе записи программы спросил у журналиста, как его мама в таком молодом возрасте попала в ряды ДНД (добровольной народной дружины).

В свою очередь Норкин попросил писателя не трогать его покойную родственницу, или тому придётся умыться "кровавыми соплями". Писатель на эти слова рассмеялся, сказав, что его не нужно пугать громкими фразами. Ведущего такие слова вывели из себя, и он выгнал из студии оппонента.


 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 08:00

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