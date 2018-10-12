Андрей Норкин угрожает писателю Александру Никонову программы «кровавыми соплями»

Андрею Норкину это очень не понравилось. Он выгнал из студии Александра Никонова. Ранее ведущий заявлял, что появился на свет «благодаря ДНД». В этой бригаде когда-то познакомились его родители. Никонов в ходе записи программы спросил у журналиста, как его мама в таком молодом возрасте попала в ряды ДНД (добровольной народной дружины).В свою очередь Норкин попросил писателя не трогать его покойную родственницу, или тому придётся умыться "кровавыми соплями". Писатель на эти слова рассмеялся, сказав, что его не нужно пугать громкими фразами. Ведущего такие слова вывели из себя, и он выгнал из студии оппонента.