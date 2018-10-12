АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Медики: Ковыряние пальцем в носу увеличивает риск заболеть пневмонией
EUR 77.08 USD 66.77
Курс валют на 12.10.2018

Ольга Бузова высказалась в поддержку семью Александра Кокорина

Популярная певица и ведущая "Дома-2" Ольга Бузова поддержала сторону Александра Кокорина и Павла Мамаева.

Звезда поддержала жену одного из футболистов.

Ольга Бузова высказалась в поддержку семью Александра Кокорина

Сейчас подавляющее большинство осуждает выходку друзей - Александра Кокорина и Павла Мамаева, которые обвиняются в побоях и хулиганстве. Надо отметить, что одной из немногих, кто не стал ругать футболистов, стала Бузова.

Девушка горячо поддержала гражданскую жену Кокорина - Дарью.

«Милая моя, хорошая. Не переживай, все хорошо будет! Вся страна сейчас переживает вместе с вами! У вас есть сын, думать сейчас нужно о нем. Я верю в то, что все наладится», — пишет Бузова в сети вопросов и ответов ASKfm.

В ответ супруга футболиста поблагодарила её.

Ольга Бузова высказалась в поддержку семью Александра Кокорина

Напомним, сначала спортсмены избили на улице водителя, который сделал пьяной компании замечание, а через какое-то время в кафе был избит чиновник. На данный момент оба спортсмена, а также младший брат Кокорина, который принимал активное участие в драках, находятся в следственном изоляторе.

Также надо отметить, что общество настроено против футболистов и многие желают, чтобы, неплохие в общем-то футболисты, получили по максимуму: сели на реальный срок и были отлучены от футбола навсегда.
Посмотреть эту публикацию в Instagram

🖤

Публикация от Daria Valitova (@dariavalitova)



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 07:55

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В Японии создан робот с 32 ногами
Супруг Екатерины Климовой Гела Месхи озадачил
Андрей Норкин угрожает писателю Александру
Беременная Ирена Понарошку рассказала
Ольга Бузова высказалась в поддержку семью
Поклонники в Instagram назвали репетицию
Учёные назвали 3 самые эффективные добавки,
У себя на канале Ольга Бузова показала закулисье
Актриса Екатерина Семенова стала гостьей шоу
Объем продаж Hyundai Solaris в Санкт-Петербурге
Apple хочет приступить к производству
Юлия Началова показала в Instagram фото с дочкой
Алина Кабаева сравнила защиту диссертации с еще
Адвокат Жорин: «Я просил суд разблокировать счета
Huawei официально презентовала смартфон Honor 10
Физики выяснили, как можно математически
ЦСР заставит россиян оплачивать долги
Минпромторг предложил Volkswagen в авто
Названы имена актрис для нового сериала «Ведьмак»
Ученые: Пижама из шерсти помогает уснуть на 15
В Тольятти началась серийная сборка внедорожника
Замужнюю Марину Александрову «застукали» в
В Петербурге канал НВО приступил к съемкам
Продовольственных запасов хватит экипажу МКС еще
Варвара Панина сбежала от мужа-алкоголика
Вопрос о бездомных животных в Санкт-Петербурге
Инна Чурикова отпраздновала свое 75-летие в
Видеоблогер Денчик у себя в блоге рассказал о
Рэпер Pharaoh посвятил песню Алесе Кафельниковой
В сети появилось фото четырех камер нового Galaxy
Просмотреть все новости