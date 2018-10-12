Ольга Бузова высказалась в поддержку семью Александра Кокорина

«Милая моя, хорошая. Не переживай, все хорошо будет! Вся страна сейчас переживает вместе с вами! У вас есть сын, думать сейчас нужно о нем. Я верю в то, что все наладится», — пишет Бузова в сети вопросов и ответов ASKfm.

Звезда поддержала жену одного из футболистов.Сейчас подавляющее большинство осуждает выходку друзей - Александра Кокорина и Павла Мамаева, которые обвиняются в побоях и хулиганстве. Надо отметить, что одной из немногих, кто не стал ругать футболистов, стала Бузова.Девушка горячо поддержала гражданскую жену Кокорина - Дарью.В ответ супруга футболиста поблагодарила её.Напомним, сначала спортсмены избили на улице водителя, который сделал пьяной компании замечание, а через какое-то время в кафе был избит чиновник. На данный момент оба спортсмена, а также младший брат Кокорина, который принимал активное участие в драках, находятся в следственном изоляторе.Также надо отметить, что общество настроено против футболистов и многие желают, чтобы, неплохие в общем-то футболисты, получили по максимуму: сели на реальный срок и были отлучены от футбола навсегда.