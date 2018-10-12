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Беременная Ирена Понарошку рассказала поклонникам о своем весе

Ведущая официально подтвердила, что скоро станет мамой, после чего стала охотно делиться с поклонниками всеми подробностями своей жизни. Ирена Понарошку рассказала им о своем весе, опубликовав фото в Instagram.
Беременная Ирена Понарошку рассказала поклонникам о своем весе

Звезда находится на 7 месяце беременности и сильно переживает, что ей придется рожать в машине. Раньше ведущая боялась, что будет плохой матерью для своего первенца, но теперь этот вопрос остался в прошлом. Ирена Понарошку стоит на весах, показывающих цифру 66,6.

Знаменитость шутливо отметила, что нашла баланс между сладостями и сельдереем, а также придерживается правильного режима питания. Она готова всю жизнь ходить в интересном положении из-за улучшения характера. Подписчики позитивно восприняли новую информацию и хотят выяснить пол будущего ребенка, который пока хранится в секрете.


 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 07:55

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