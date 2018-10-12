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У себя на канале Ольга Бузова показала закулисье съемок клипа «Принимай меня»

Ольга Бузова чрезвычайно разносторонний человек. Девушка пишет книги, создает одежду, ведет передачи и даже поет песни.

И хоть звезда не может похвастаться вокальными данными, своя армия армия поклонников у неё всё-таки есть. Надо отметить, что хиты Ольги Бузовой довольно часто занимают первые строчки интернет-чартов. Как они там оказываются, это уже другой вопрос
.

У себя на канале Ольга Бузова показала закулисье съемок клипа «Принимай меня»

Накануне Девушка у себя в Инстаграме рассказала про новый выпуск в её блоге. В анонсе Бузова пообещала показать закулисье со съемок нового клипа на песню "Принимай меня".

"Сегодня вышел новый выпуск моего блога... В нем я вам покажу все закулисье со съёмок моего клипа на песню "ПринимайМеня" и немного backstage c ролика, который мы снимали к шоу...", - комментирует пост Ольга.

Как обычно, подписчики добросовестно прокомментировали видео. Многим особенно понравилась одна фраза знаменитости.

У себя на канале Ольга Бузова показала закулисье съемок клипа «Принимай меня»

"Ну почему мне корона никогда не жмет", - в одном из эпизодов говорит ведущая "Дома-2".

Настоящие хейтеры не могли пройти мимо этой фразы и с удовольствием препарировали её.

"Насчет короны - ляп по Фрейду?", "супер-фраза!", "Почему не жмет корона? Потому что мозгов в голове нет", "Снимай корону, будь собой, щеки и губы иди мой", - пишут фолловеры.

Хотя, разумеется, большинство восхитилось самой Ольгой и ее творчеством.


 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 07:22

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