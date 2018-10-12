У себя на канале Ольга Бузова показала закулисье съемок клипа «Принимай меня»

И хоть звезда не может похвастаться вокальными данными, своя армия армия поклонников у неё всё-таки есть. Надо отметить, что хиты Ольги Бузовой довольно часто занимают первые строчки интернет-чартов. Как они там оказываются, это уже другой вопрос

"Сегодня вышел новый выпуск моего блога... В нем я вам покажу все закулисье со съёмок моего клипа на песню "ПринимайМеня" и немного backstage c ролика, который мы снимали к шоу...", - комментирует пост Ольга.

"Ну почему мне корона никогда не жмет", - в одном из эпизодов говорит ведущая "Дома-2".

"Насчет короны - ляп по Фрейду?", "супер-фраза!", "Почему не жмет корона? Потому что мозгов в голове нет", "Снимай корону, будь собой, щеки и губы иди мой", - пишут фолловеры.

Накануне Девушка у себя в Инстаграме рассказала про новый выпуск в её блоге. В анонсе Бузова пообещала показать закулисье со съемок нового клипа на песню "Принимай меня".Как обычно, подписчики добросовестно прокомментировали видео. Многим особенно понравилась одна фраза знаменитости.Настоящие хейтеры не могли пройти мимо этой фразы и с удовольствием препарировали её.Хотя, разумеется, большинство восхитилось самой Ольгой и ее творчеством.