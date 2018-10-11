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Видеоблогер Денчик у себя в блоге рассказал о жизни Натальи Варвиной после «Дома-2»

Популярный видеоблогер Денчик часто радует подписчиков своего Инстаграм различными историями про выходцев из скандального "Дома-2".

Вот и накануне волгоградский непоседа побывал у бывшей участницы телестройки Натальи Варвиной. Также надо напомнить, что Наташа является супругой бывшего генерального продюсера телепроекта Алексея Михайловского. Год назад его уволили из-за якобы низких рейтингов.

Видеоблогер Денчик у себя в блоге рассказал о жизни Натальи Варвиной после «Дома-2»

Блогер удивился роскошному загородному дому Наталья, а также спросил у неё, как она, простая девчонка из глубинки смогла попасть в этот престижный район столицы.

В кадр действительно попадает шикарный особняк, ухоженный двор с газоном, с которого и убирала листья Варвина. Видно, что девушка была немного смущена, но всё же сказала, чтобы добиться такого, нужно много трудиться и не бояться никакой работы. После этой фразы они весело рассмеялись.

Видеоблогер Денчик у себя в блоге рассказал о жизни Натальи Варвиной после «Дома-2»

Также во время видео молодой человек посетовал, что Наталья его не пригласила в дом.

Надо сказать, что Денчик и Варвина земляки. Сам видеоблогер из Волгограда, а Наталья Варвина из Волжского, который стоит прямо напротив города-героя через Волгу.


 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 20:29

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