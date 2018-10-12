Поклонники в Instagram назвали репетицию Анастасии Волочковой «танцем пьяного матроса»

Известная российская балерина в Соцсети опубликовала видеозапись очередной репетиции. Анастасия Волочкова заявила, что танец поднимает настроение, а также продлевает жизнь. Звезда заметила, что счастлива, когда заниматься любимым делом. В свою очередь пользователи сравнили репетицию знаменитости с танцами матроса. Они посоветовали балерине больше не выступать на сцене.По словам некоторых пользователей Сети, с годами движения российской балерины стали похожи на жесты «деревянного Буратино». Фанатам непонятно, куда пропала пластика, а также грациозность Волочковой.