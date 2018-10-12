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Учёные назвали 3 самые эффективные добавки, обеспечивающие качественный сон

Учёные назвали 3 самые эффективные добавки, позволяющие получить качественный сон. Специалисты отмечают, что регулярный неполноценный отдых может привести в итоге к серьезным проблемам, связанными со здоровьем.

Учёные назвали 3 самые эффективные добавки, обеспечивающие качественный сон


Речь также идёт о проблемах с сердечно-сосудистой системой и ожирением. Медицинские специалисты рекомендуют в рацион включить три добавки, которые помогут решить данную проблему. Стоит обратить внимание в первую очередь на аминокислоту – триптофан, которая способствует выработке мелатонина, являющегося регулятором суточных ритмов. Рацион можно дополнить тофу, бананами, а также другими фруктами. Внимание следует также обратить на пищевые изделия, которые помогают усваиваться этому компоненту. Сюда входят рис и картофель. Эти продукты способствуют выделению инсулина, уменьшая количество более крупных аминокислот, при этом позволяя триптофану поступать более свободно в главный орган центральной нервной системы.

В свою очередь витамин B6 помогает контролировать концентрацию в организме мелатонина, приводя в норму уровень гемоглобина, который переносит кислород в ткани. В данном случае нужно учитывать дозировку ценного вещества (не более 10 мг в день). Также хорошо употреблять много яиц, соевых бобов и овощей. Немаловажную роль играет в этом случае кальций, укрепляющий костный аппарат и нервную систему. Кроме добавки можно употреблять в пищу больше молочных продуктов, листовых овощей, а также орехов.


 
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 07:35

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