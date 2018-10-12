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Актриса Екатерина Семенова стала гостьей шоу "Судьба человека"

Екатерина Семенова, являющаяся отечественной актрисой, стала гостьей телешоу "Судьба человека". Телезвезда поделилась с ведущим программы Борисом Корчевниковым подробностями о своей личной жизни.

Актриса Екатерина Семенова стала гостьей шоу "Судьба человека"


Екатерина Семенова еще в раннем детстве решила, что станет актрисой. Артистка сыграла множество ролей, при этом стала весьма популярной благодаря фильмам - "Две судьбы", "Любовь не делится на два" и "Шесть соток счастья". Однако общественность больше интересовала ее личная жизнь, нежели успехи знаменитости в кино. Все это из-за того, что первой любовью звезды стал Антон Табаков - старший сын знаменитого режиссера Олега Табакова. Поначалу они тайно встречались, так как актриса очень боялась, что об их отношениях узнает Олег Павлович. Однако позже актриса все же вошла в семью Табаковых, так как она с возлюбленным стала жить в гражданском браке. После у пары родился сын Никита. Екатерина Семенова призналась, что Табакову-младшему она сама сделала предложение. Однако он ей отказал, заявив, что в его паспорте после 2-х предыдущих браков не осталось места для очередного штампа. Через пять лет артисты все же разошлись. По словам артистки, они до сих пор поддерживают дружеские отношения.

Актриса Екатерина Семенова стала гостьей шоу "Судьба человека"


Через некоторое время у актрисы начался роман с предпринимателем Ильей Медковым. Однако в скором времени возлюбленного знаменитости убили. Потом телезвезда вышла замуж за бизнесмена Кирилла Сигало. В браке у пары родилась дочка Мария. Однако этот брак тоже распался. Следующим избранником знаменитости стал бизнесмен по имени Геннадий. По словам звезды, на протяжении пяти лет они периодически встречались, так как это была любовь на расстоянии. Однако мужчина все же женился на другой женщине.


 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 07:20

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