АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Медики: Ковыряние пальцем в носу увеличивает риск заболеть пневмонией
EUR 77.08 USD 66.77
Курс валют на 12.10.2018

Объем продаж Hyundai Solaris в Санкт-Петербурге является самым высоким

Эксперты агентства «Автостат» установили, что объем продаж Hyundai Solaris в кузове седан в сентябре стал самым высоким в рамках авторынка Санкт-Петербурга. Модель продали в количестве 548 единиц (минус 11%).

Объем продаж Hyundai Solaris в Санкт-Петербурге является самым высоким


Общий объем продаж авто за прошлый месяц достиг 10 100 авто (плюс 16%). Второе место досталось KIA Rio (479 автомобилей; плюс 7%). Далее следует Hyundai Creta (423 авто; минус 6%). На четвёртой позиции размесился Volkswagen Polo в кузове седан. Популярность субкомпактной версии уменьшилась на 3%. При этом продажи составили 408 экземпляров. В пятерку лидеров также вошёл Volkswagen Tiguan (плюс 7%; 265 авто).

Стоит отдельно выделить высокий рост реализаций японского кросса Toyota RAV4. В сентябре 2018 года реализовали 231 внедорожника (плюс 85%). Рекордный скачок роста популярности в Санкт-Петербурге наблюдался у SUV Skoda Kodiaq (плюс 480%; 239 авто).


 
Добавить в мои источники Я.Новости
Авто
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 07:00

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В Японии создан робот с 32 ногами
Супруг Екатерины Климовой Гела Месхи озадачил
Андрей Норкин угрожает писателю Александру
Беременная Ирена Понарошку рассказала
Ольга Бузова высказалась в поддержку семью
Поклонники в Instagram назвали репетицию
Учёные назвали 3 самые эффективные добавки,
У себя на канале Ольга Бузова показала закулисье
Актриса Екатерина Семенова стала гостьей шоу
Объем продаж Hyundai Solaris в Санкт-Петербурге
Apple хочет приступить к производству
Юлия Началова показала в Instagram фото с дочкой
Алина Кабаева сравнила защиту диссертации с еще
Адвокат Жорин: «Я просил суд разблокировать счета
Huawei официально презентовала смартфон Honor 10
Физики выяснили, как можно математически
ЦСР заставит россиян оплачивать долги
Минпромторг предложил Volkswagen в авто
Названы имена актрис для нового сериала «Ведьмак»
Ученые: Пижама из шерсти помогает уснуть на 15
В Тольятти началась серийная сборка внедорожника
Замужнюю Марину Александрову «застукали» в
В Петербурге канал НВО приступил к съемкам
Продовольственных запасов хватит экипажу МКС еще
Варвара Панина сбежала от мужа-алкоголика
Вопрос о бездомных животных в Санкт-Петербурге
Инна Чурикова отпраздновала свое 75-летие в
Видеоблогер Денчик у себя в блоге рассказал о
Рэпер Pharaoh посвятил песню Алесе Кафельниковой
В сети появилось фото четырех камер нового Galaxy
Просмотреть все новости