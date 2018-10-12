Объем продаж Hyundai Solaris в Санкт-Петербурге является самым высоким

Общий объем продаж авто за прошлый месяц достиг 10 100 авто (плюс 16%). Второе место досталось KIA Rio (479 автомобилей; плюс 7%). Далее следует Hyundai Creta (423 авто; минус 6%). На четвёртой позиции размесился Volkswagen Polo в кузове седан. Популярность субкомпактной версии уменьшилась на 3%. При этом продажи составили 408 экземпляров. В пятерку лидеров также вошёл Volkswagen Tiguan (плюс 7%; 265 авто).Стоит отдельно выделить высокий рост реализаций японского кросса Toyota RAV4. В сентябре 2018 года реализовали 231 внедорожника (плюс 85%). Рекордный скачок роста популярности в Санкт-Петербурге наблюдался у SUV Skoda Kodiaq (плюс 480%; 239 авто).