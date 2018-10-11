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Коллеги с “Первого канала” нелестно отзываются о Екатерине Андреевой

Зрители еще с 90-х годов были недовольны стилем работы ведущей, а сейчас журналисты узнали, что коллеги с “Первого канала” тоже нелестно отзываются о знаменитости. Они критикуют Екатерину Андрееву за высокомерие и непрофессионализм.
Коллеги с “Первого канала” нелестно отзываются о Екатерине Андреевой

Когда звезда была отстранена от ведения эфира программы “Время” и отошла на второй план, многие сотрудники откровенно осуждали особенности ее фигуры и интонации в голосе. Также недоброжелатели намекали, что Екатерина Андреева имела высоких покровителей, хотя сама не блещет особыми талантами.

Многие пользователи сетей тоже выражают недовольство ведущей, показывающей свой светский образ жизни и благосостояние. Сама она не реагирует на такие разговоры, отлично проводя время вместе с Егором Кончаловским и другими звездами в Южной Корее.


 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 19:55

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