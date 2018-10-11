Коллеги с “Первого канала” нелестно отзываются о Екатерине Андреевой

Когда звезда была отстранена от ведения эфира программы “Время” и отошла на второй план, многие сотрудники откровенно осуждали особенности ее фигуры и интонации в голосе. Также недоброжелатели намекали, что Екатерина Андреева имела высоких покровителей, хотя сама не блещет особыми талантами.Многие пользователи сетей тоже выражают недовольство ведущей, показывающей свой светский образ жизни и благосостояние. Сама она не реагирует на такие разговоры, отлично проводя время вместе с Егором Кончаловским и другими звездами в Южной Корее.