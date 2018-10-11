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Гоген Солнцев показал в Instagram, как менялось лицо его пожилой супруги

Бывший участник телепроекта "Дом-2" Гоген Солнцев в последнее время популярен из-за своей пожилой супруги Екатериной Терешкович.

Женщина ради своего молодого мужа решилась на пластическую операцию: омолодила лицо и тело.

Гоген Солнцев показал в Instagram, как менялось лицо его пожилой супруги

А сегодня у себя в Инстаграме парень выложил видео, где он показал, как менялась его пожилая Катя. Ведь не секрет, что из морщинистой бабули она превратилась в роскошную женщину.

"Что только не придумают люди! Друзья, народное творчество! Не зря говорят – супруги со временем похожи друг на друга! А Вам как кажется, похожи ли мы с Екатериной? А Вы со своими вторыми половинками похожи внешне?", - подписывает публикацию Гоген.

Гоген Солнцев показал в Instagram, как менялось лицо его пожилой супруги

Надо сказать, что подписчики Солнцева по-разному отнеслись к данному видеоролику. Одни похвалили супругов за смелость, а другие сказали, что это пара - настоящие фрики.

"Кстати Кате идёт быть блондинкой, зря она бойкот объявила", "Гоген, ты сам очень красивый парень. Это женщина очень старая, что не нашел красивую молодую девушку, мне очень жаль тебя", "Бабушка и внук)", "А что, Катя после пластики лица и под хорошим макияжем выглядит довольно симпатично", "Люди,вы что,реально верите в этот дешевый театр про мужа и жену?", - разделились на два лагеря фолловеры.


 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 18:42

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