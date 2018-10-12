Apple хочет приступить к производству собственного бесплатного видеоконтента

Вместе с бесплатным контентом, компания Apple собирается создать также стриминговый сервис, в котором подписка будет платной. Там будут транслировать видеоконтент, который получают от прочих компаний. Согласно ожиданиям, стриминговый сервис запустят весной будущего года. На собственный видеоконтент «яблочники» собираются потратить один миллиард долларов. Они рассчитывают, что это сможет привлечь широкую аудиторию.У компании в разработке свыше 20 сериалов, а также телепрограмм. Есть вероятность, что в будущем к ним присоединятся также полнометражные фильмы. Данным подразделением управляют два бывших главы компании Sony Pictures Television.