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Юлия Началова показала в Instagram фото с дочкой

Юлия Началова поделилась с фанатами в Instagram снимком, на котором она запечатлена вместе со своей дочерью. Певица, таким образом, решила напомнить Вере, как она ее любит.

Юлия Началова показала в Instagram фото с дочкой


На фото артистка сидит на коричневом кожаном диване в цветастом наряде. Рядом со звездой расположилась ее наследница, которая одета в клетчатую рубашку и бирюзовые брюки. Под публикацией знаменитость написала, что когда дочь появилась на свет, ее жизнь изменилась. В конце поста звезда подчеркнула, что она постоянно будет рядом с наследницей.

Снимок в течение четырех часов сумел собрать свыше 26 тысяч лайков и множество комментариев. Фанаты подметили, что девочка растет точной копией знаменитой мамы.


 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 05:00

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