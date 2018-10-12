Юлия Началова показала в Instagram фото с дочкой
Юлия Началова поделилась с фанатами в Instagram снимком, на котором она запечатлена вместе со своей дочерью. Певица, таким образом, решила напомнить Вере, как она ее любит.
На фото артистка сидит на коричневом кожаном диване в цветастом наряде. Рядом со звездой расположилась ее наследница, которая одета в клетчатую рубашку и бирюзовые брюки. Под публикацией знаменитость написала, что когда дочь появилась на свет, ее жизнь изменилась. В конце поста звезда подчеркнула, что она постоянно будет рядом с наследницей.
Снимок в течение четырех часов сумел собрать свыше 26 тысяч лайков и множество комментариев. Фанаты подметили, что девочка растет точной копией знаменитой мамы.
На фото артистка сидит на коричневом кожаном диване в цветастом наряде. Рядом со звездой расположилась ее наследница, которая одета в клетчатую рубашку и бирюзовые брюки. Под публикацией знаменитость написала, что когда дочь появилась на свет, ее жизнь изменилась. В конце поста звезда подчеркнула, что она постоянно будет рядом с наследницей.
Снимок в течение четырех часов сумел собрать свыше 26 тысяч лайков и множество комментариев. Фанаты подметили, что девочка растет точной копией знаменитой мамы.