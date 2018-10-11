Анна Седокова анонсировала премьеру клипа "Шантарам" пугающим кровавым роликом

Уже скоро Анна Седокова выпустит новый клип, сделанный на популярную ныне песню "Шантарам". Фанаты певицы уже не могут дождаться премьеры, так как на протяжении долгого времени кумир всё больше рассказывает о данной работе режиссёра Алана Бадоева, вызывая всё больший их интерес. Судя по всему, дебют творения состоится в самое ближайшее время. Об этом свидетельствует пост на странице артистки. Она показала подписчикам небольшой его отрывок, дополнив комментарием. Звезда указала, что вода не всегда способна смывать человеческие тайны, ей под силу отмыть лишь кровь. Как оказалось, она говорит буквально, так как зрители увидели окровавленную хозяйку аккаунта, омываемую струями воды из душа.Пользователи Сети по-разному отреагировали на эту публикацию. Часть поклонников назвали ролик слишком кровавым и пугающим, другие же наоборот, посчитали материал креативным и в чём-то даже сексуальным. За короткий период анонс клипа "Шантарам" набрал более 20 тысяч лайков.