Алина Кабаева сравнила защиту диссертации с еще одной олимпийской медалью
Алина Кабаева, являющаяся олимпийской чемпионкой, защитив кандидатскую диссертацию, сравнила ее с еще одной олимпийской медалью. Защита состоялась в Университете физкультуры имени Лесгафта, который она окончила в 2009 году.
Тема работы гимнастки: «Содержание спортивно-оздоровительного этапа подготовки детей дошкольного возраста в художественной гимнастике». Спортсменка разработала для малышей, которые занимаются этим видом спорта с 3 лет, новые методики. Ранее специальных программ для маленьких гимнастов не было, что приводило к травматизму. Диссертационный совет, в который вошло 23 члена, единогласно проголосовал за присвоение Алине Кабаевой звания кандидата педагогических наук.
Олимпийская чемпионка подчеркнула, что этот успех является не только ее заслугой, но и тех людей, которые находились рядом с ней. Она поблагодарила всех педагогов, тренеров, профессоров и свою маму.
Тема работы гимнастки: «Содержание спортивно-оздоровительного этапа подготовки детей дошкольного возраста в художественной гимнастике». Спортсменка разработала для малышей, которые занимаются этим видом спорта с 3 лет, новые методики. Ранее специальных программ для маленьких гимнастов не было, что приводило к травматизму. Диссертационный совет, в который вошло 23 члена, единогласно проголосовал за присвоение Алине Кабаевой звания кандидата педагогических наук.
Олимпийская чемпионка подчеркнула, что этот успех является не только ее заслугой, но и тех людей, которые находились рядом с ней. Она поблагодарила всех педагогов, тренеров, профессоров и свою маму.
Спорт
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 04:00