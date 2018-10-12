Алина Кабаева сравнила защиту диссертации с еще одной олимпийской медалью

Тема работы гимнастки: «Содержание спортивно-оздоровительного этапа подготовки детей дошкольного возраста в художественной гимнастике». Спортсменка разработала для малышей, которые занимаются этим видом спорта с 3 лет, новые методики. Ранее специальных программ для маленьких гимнастов не было, что приводило к травматизму. Диссертационный совет, в который вошло 23 члена, единогласно проголосовал за присвоение Алине Кабаевой звания кандидата педагогических наук.Олимпийская чемпионка подчеркнула, что этот успех является не только ее заслугой, но и тех людей, которые находились рядом с ней. Она поблагодарила всех педагогов, тренеров, профессоров и свою маму.