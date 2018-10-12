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Алина Кабаева сравнила защиту диссертации с еще одной олимпийской медалью

Алина Кабаева, являющаяся олимпийской чемпионкой, защитив кандидатскую диссертацию, сравнила ее с еще одной олимпийской медалью. Защита состоялась в Университете физкультуры имени Лесгафта, который она окончила в 2009 году.

Алина Кабаева сравнила защиту диссертации с еще одной олимпийской медалью


Тема работы гимнастки: «Содержание спортивно-оздоровительного этапа подготовки детей дошкольного возраста в художественной гимнастике». Спортсменка разработала для малышей, которые занимаются этим видом спорта с 3 лет, новые методики. Ранее специальных программ для маленьких гимнастов не было, что приводило к травматизму. Диссертационный совет, в который вошло 23 члена, единогласно проголосовал за присвоение Алине Кабаевой звания кандидата педагогических наук.

Олимпийская чемпионка подчеркнула, что этот успех является не только ее заслугой, но и тех людей, которые находились рядом с ней. Она поблагодарила всех педагогов, тренеров, профессоров и свою маму.


 
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Спорт
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 04:00

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